原标题：5G、千兆光网等新型基础设施项目加速布局

近期，在工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院联合上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局共同主办的首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛项目征集圆满结束。大赛官方信息显示，历经几个月的项目征集，共收到来自全国31个省（自治区、直辖市）超过330个城市和地区的有效参赛项目3228个，其中江苏、广东、上海、北京、浙江、河南、山东等省市参赛项目数量排名靠前。本次大赛得到了来自社会各界的广泛关注，在全国掀起了千兆光网应用发展的热潮。

以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在推动科技创新、拉动有效投资、促进信息消费、赋能千行百业转型发展等方面发挥着重要的作用。

我国高度重视以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络建设。2021年《政府工作报告》明确提出，要“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”——“建设千兆城市”。目前，我国已建成一批各具特色的“双千兆”协同发展典型城市，“双千兆”网络和用户规模全球领先。

随着工信部系列文件的下发，全国各地掀起一波“双千兆”建设浪潮。作为新型数字基础设施的重要载体，千兆光网也被广泛纳入各个省区市的“十四五”发展规划之中，成为各省区市新基建的重要发展目标，全光智慧城市也掀起了新一轮新型智慧城市发展浪潮。

去年4月，上海升级千兆光网，率先打造了全光智慧城市全球第一城，构建了浦东0.2ms、中心城区1ms、外环2ms、全城3ms的超低时延圈，助力上海城市数字化转型。去年6月，山东青岛提出打造全光智慧城市岛城样板，构建了青岛全城1ms、胶东半岛3ms的超低时延圈，以支撑青岛全球海洋中心城市、世界工业互联网之都的建设。

2021年12月，首届“千兆城市”高峰论坛在山东省青岛市举行，会上正式发布了全国首批“千兆城市”建设成果。包括北京、天津、上海、济南、青岛、日照、南京、无锡、常州、苏州、杭州、宁波、武汉、广州、深圳、南昌、九江、上饶、长沙、成都、泸州、绵阳、眉山、西安、柳州、桂林、百色、呼和浩特、西宁在内的29个城市获评“千兆城市”。在我国“千兆城市”创建工作中，也涌现出了一批双千兆网络协同应用的典型场景和案例。部分优秀案例，也由各个城市选送，报名参加了本次“光华杯”千兆光网应用创新大赛。

目前，大赛已展开初赛评审，将评选出优秀案例进入到专题赛。参加专题赛项目名单，将在初审结束后在大赛官网及时向社会公开。专题赛选拔出来的优秀项目，将进入到上海总决赛。大赛设置了一、二、三等奖以及优秀奖、专项奖。优秀创新应用案例将集结成册出版，在全国推广宣传，并推荐进入到地方相关产业孵化器，提供政府支持和投融资渠道。优秀项目作品纳入工信部千兆虚拟专网标杆工程等相关试点示范中。

从行业上看，共有超过300家企业、单位和机构报名参加“光华杯”，包括基础电信企业、互联网企业、工业企业和能源企业，以及医院、金融机构、学校、科研院所等单位，辐射了国民经济和社会民生的多个行业产业。

参赛项目覆盖VR/AR、智慧家庭、云游戏、超高清视频等新型信息消费领域，以及矿山、港口、智能制造、企业园区等行业应用领域和数字政府、智慧医疗、智慧养老、智慧教育、环保等社会民生服务领域。

(责编：赵竹青、陈键)