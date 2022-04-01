原标题：三大航司年亏损均破百亿 航空业何时能“由冬转春”

近日，国内三大航空公司相继披露年报。数据显示，2021年，国航、东航、南航亏损均超百亿元。三家航空公司总亏损额达409.59亿元，占2021年民航业总亏损额的近五成。

年报显示，2021年，中国国航营收745.32亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损166.42亿元。南方航空实现营业收入1016.44亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损121.03亿元。中国东航营收671.27亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损122.14亿元。

亏损？航空公司年报怎么说？

对于业绩亏损的原因，三大航空公司在年报中不约而同地将矛头指向了疫情影响和燃油价格上涨。

2021年，全球航空业持续受到新冠肺炎疫情冲击。据国际航协(IATA)发布的数据显示，2021年全球航空客运需求(按照收入客公里计算)与2019年全年相比下降58.4%。虽然与2020年相比有所改善，但远未达到疫情前水平。而国际客运业务所受的冲击更重，2021年，国际客运需求与2019年相比下降75.5%。

据国际航协预测，2021年，航空运输业全行业亏损预计为518亿美元，同比减亏8.59亿美元。载客率为67.2%，与2019年相比下降15.4个百分点。

除客流量下降外，燃油成本的持续上升也让航空公司的利润压力持续增大。

数据显示，2021年，国航、南航、东航航油成本均有上浮，与去年同期相比，三家航空公司燃油成本同比增长分别为39.73%、35.69%和48.79%。

东航年报中显示，该公司2021年平均油价比2020年同比增长34.38%。不过，除燃油价格上涨外，燃油支出增加的原因还包括航班起降架次增加。

三大航空公司亏损多，为啥？

据民航局综合司发布的《关于2021年民航盈利企业经营状况的调研报告》，2021年，我国民航运输业亏损达843亿元。

该报告也指出，民航行业具有重资产、高负债的特点，民航企业的经营状况往往会随其投资周期和债务周期的变化而大幅波动。受疫情影响，民航企业的投资周期曲线和债务周期曲线会产生“共颤”，从而成为决定企业盈亏的“不可抗力”。

国航、东航、南航三大航司亏损额达409.59亿元，占据民航业总亏损的约48.59%。这又是什么原因呢？

对此，中新财经联系了民航资源网专家李瀚明。他表示，目前，大型航空公司亏损主要是由航线受限所致。

一方面，三大航空公司的宽体客机较多，但由于国内航线总体客流量不够，很多宽体客机无法投入使用，租金、折旧成本等支出却并未放缓。

另一方面，不少国际航线暂未恢复，宽体客机使用率不足原先的三成。对此，他给出了解释：“不少宽体客机，现在每天只能飞两到三个小时，而原来则在八小时左右。”进一步加剧了成本压力。

不过，李瀚明也表示，在行业普遍亏损的状态下，也有一部分航空公司能实现盈利，并进一步作出了举例：“多彩贵州、九元航空等一些航空公司也能够维持盈利。”他表示，这些航空公司的特点是省内航线较多，这类航线具有比较稳定的特点，客流表现也要稳健得多。

票价新低、燃油费新高……压力能缓解吗？

针对持续走高的燃油成本，有部分航空公司选择了提高燃油附加税的方式来缓解压力。

3月31日，海南航空、东方航空、大新华航空等国内航空公司通知，自2022年4月5日(含)起，调整燃油附加费收取标准。

这些航空公司表示，将调高国内航线燃油附加费收取标准：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币50元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币100元，涨幅达到了150%。这已经超过了部分航线的机票价格。

与此同时，随着清明假期的临近，不少航空公司也推出了促销活动。据多家订票平台显示，今年清明假期机票为近三年最低价格。其中，部分热门线路中出现众多1折机票，裸票价格百元左右，堪比白菜价。部分低价机票即使加上机建燃油费后的价格，依旧不足火车票价格一半。

(责编：赵竹青、陈键)