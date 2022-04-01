人民网北京4月1日电 （记者杜燕飞）随着3月31日晚中国石油公布2021年业绩报告，“三桶油”（中国石油、中国石化、中海油）2021年成绩单已全部出炉。

报告显示，2021年，受益于国际油价上行等有利因素，“三桶油”营业收入、净利润均大幅增长。其中，中国石油实现实现营业收入2.6万亿元，实现归属于母公司股东的净利润921.7亿元；中海油实现归属于股东的净利润703.2亿元，中国石化实现营业收入2.74万亿元，实现归属于母公司股东的净利润712.08亿元。同时，“三桶油”加大勘探开发力度，油气产量创历史新高，科技创新取得一批成果，绿色低碳转型发展持续加快。

油气增储上产创历史新高

作为国内三大原油生产商，2021年“三桶油”加大勘探开发力度，油气产量创历史新高。

2021年，中国石油在鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、四川等重点盆地取得多项重大突破和重要发现，国内油气储量接替率147%，其中原油储量接替率221%，创历史新高。国内原油产量753.4百万桶，同比增长1.3%；国内可销售天然气产量42,222亿立方英尺，同比增长5.7%，创历史新高，天然气产量占油气当量的比重持续提升。全年勘探与生产业务经营利润684.5亿元，同比增加453.6亿元。

中国石化全年取得了一批油气新发现，其中在渤海湾、苏北、四川三大盆地陆相页岩油勘探取得重大突破。全年境内原油产量3515.49万吨，海外原油产量417.73万吨，天然气产量339.68亿立方米，同比增长11.9%。

中海油全年共获得22个商业发现,证实储量达57.3亿桶油当量，储量替代率达162%，储量寿命连续稳定在10年以上。全年油气净产量达573百万桶油当量，再创历史新高。全年实现油气销售收入2,221亿元，同比增长59.1%，净利润703亿元，同比增长181.7%。

值得一提的是，高油价下，“三桶油”均提高了资本开支以加大勘探力度。根据报告，中国石油、中国石化和中海油2021年资本支出分别为2511.78亿元、1679.48亿元和875.92亿元，分别同比增长1.9%、22.5%和13.16%。

加大关键核心技术攻关

创新是引领发展的第一动力。报告显示，2021年，中国石油创新深层超深层、古老海相碳酸盐岩和陆相页岩油地质理论与勘探开发技术，建成投产完全自主知识产权的百万吨级乙烷制乙烯国家级示范工程，开发应用高端合成橡胶、高端合成纤维、合成树脂等成套技术，支撑油气增储上产和炼化转型升级；启动实施一批数字化转型、智能化发展试点项目，“数字中国石油”建设加快推进；成立深圳新能源研究院、上海新材料研究院，打造新能源新材料研发和创新中心，建设能源与化工创新高地。

中国石化对四川盆地、顺北地区等油气勘探理论取得新进展，勘探开发关键技术取得突破。完成世界首套全馏分原油催化裂解技术工业试验；多产丙烯和低硫燃料油组分的MFP技术工业应用取得突破；开发生产针状焦产品。在国内率先完成原油直接裂解制乙烯工业试验；开发碳纤维增强环氧树脂复合材料等15类绿色环保汽车轻量化新产品；系列氢化苯乙烯类弹性体开发取得突破。

中海油方面，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”实现3项世界级创新，多项关键核心技术攻关取得突破。东方智能气田群建设助力降本增效，恩平油田群无人化平台实现台风期安全生产，数字化转型智能化发展迈出新步伐。

加快推进绿色低碳转型

在碳达峰、碳中和背景下，“三桶油”加快推进绿色低碳转型。报告显示，2021年，中国石油围绕风、光、热、电、氢部署实施了一批新能源项目，其中39个项目建成投产，新增新能源开发利用能力每年350万吨标准煤。全年能耗及温室气体排放总量和强度指标全部实现同比下降。国内销售天然气1,945.9亿立方米，创历史新高，相当于替代2.59亿吨标准煤，减排二氧化碳2.6亿吨。

中海油秦皇岛/曹妃甸岸电项目投产，成为绿色油田建设的样板。加大天然气勘探和陆上非常规气开发，促进清洁能源增储保供。成立新能源部和新能源分公司，加快布局绿色产业链，首个海上风力发电项目全容量并网发电，首个海上二氧化碳封存示范项目启动。

“我们主动拥抱绿色变革，以碳的‘净零’排放为终极目标，打造低碳竞争力。”中国石化董事长马永生表示，将加快绿色低碳技术攻关，在齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）项目的基础上，继续发展相关技术；培育绿色低碳循环发展产业体系，推进资源节约、集约、循环利用。

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