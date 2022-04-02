本报北京4月1日电 （记者汪文正）为进一步支持小微企业发展，财政部、税务总局日前发布《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》，明确自2022年4月1日至2022年12月31日，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；对适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

税务总局货物和劳务税司副司长刘运毛介绍，中国持续加大对小微企业税收支持力度，2013年在此前仅对小规模纳税人中个体工商户适用起征点政策的基础上，扩大政策适用范围，对月销售额2万元以下的所有小规模纳税人，均免征增值税；2014年、2019年和2021年，结合经济发展水平和社会发展需要，先后将增值税起征点提高至月销售额3万元、10万元和15万元；2020年疫情发生以来至今年3月底，实施3%征收率减按1%征收政策。

据介绍，目前全国共有小规模纳税人超过6000万户，此次新的小规模纳税人阶段性免征增值税政策出台后，叠加现有的起征点等增值税优惠措施，几乎覆盖所有小规模纳税人。对于此前月销售额在15万元以上、超过起征点不能享受免税政策的小规模纳税人，今年也可以享受免税。税务部门将进一步细化政策解读，帮助纳税人准确理解政策内涵、明晰操作口径，并持续优化办税流程、提升服务质效，确保政策落实落地。

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