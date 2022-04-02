本报记者 王俊岭

江西省丰城市银行业牢牢把握金融服务实体经济的要求，把更多金融“活水”引向中小微企业和“三农”领域，支持中小微企业和农业合作社等发展。图为日前，丰城市秀市镇龙山村一家合作社负责人向九江银行丰城支行的工作人员介绍早稻育秧情况。

周 亮摄（人民视觉）

近期，湖南省邵阳市洞口农商银行通过调整信贷方式、延长授信期限等措施，帮助辖区中小微企业解决因疫情引起的短期资金周转困难。目前已为企业生产提供信贷资金2.6亿余元，助推县域经济平稳运行。图为3月31日，洞口县经开区一家公司员工在生产足球。

滕治中摄（人民视觉）

中国人民银行货币政策委员会日前召开的2022年第一季度例会提出，要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。

近期，随着越来越多的金融机构晒出年度经营报告，一张金融业大力支持实体经济的“成绩单”愈加清晰。

畅通企业融资渠道

如何缓解企业融资难融资贵，是金融机构的必答题。

中国工商银行年报显示，2021年，该行境内人民币贷款新增2.12万亿元，同比多增2433亿元，增量创同期新高；投向制造业贷款余额突破2万亿元，比上年增加3197亿元；在国家重点支持的高新技术领域，贷款余额突破1万亿元。

交通银行大力支持实体企业，截至2021年底，交通银行境内制造业贷款余额较上年末增长16.16%；战略性新兴产业、普惠小微贷款余额分别较上年末增长90.90%、49.23%；绿色信贷余额较上年末增长31.37%。

在国家区域重大战略和区域协调发展战略的核心区，邮储银行围绕供给侧结构性改革，持续加大“两新一重”、先进制造业、专精特新“小巨人”企业等重点领域的资源投入。截至2021年末，邮储银行公司贷款余额2.25万亿元，较上年末增长13.96%；制造业中长期贷款增长42.72%；服务国家级专精特新“小巨人”企业超过1000家；民营企业贷款新发放占比提高4.70个百分点。

邮储银行行长刘建军表示，在信贷投向上要大力支持实体经济的发展，在零售信贷领域，主要围绕三农、涉农、普惠小微贷款加大信贷投放力度。同时，邮储银行也会向信用卡、消费贷等领域增加投放，增强消费对经济的拉动作用。

积极防范化解风险

随着外部环境更趋复杂严峻和不确定，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。如何防范和化解风险，对金融业提出了更高要求。

在中国银保监会3月31日举行的例行新闻发布会上，中国信达资产管理股份有限公司总裁张卫东表示：“党的十九大以来，我们累计收购金融不良资产本息7400多亿元，公开批量转让市场份额占比超过30%，持续保持行业领先。到去年底，我们累计开展市场化债转股业务260亿元，并将债转股业务拓展向各类企业。”

中国再保险（集团）股份有限公司副总裁庄乾志介绍，中国“一带一路”再保险共同体自去年成立之后，已有23家保险公司加入，共同为中国企业相关项目提供保险服务。一年多时间，共同体保障的境外项目总规模超过160亿元，有效防范和化解中国企业“走出去”的境外风险。

面对新冠肺炎疫情的反复，交易所等相关单位也积极行动，助力企业应对风险。3月26日，上海证券交易所发布通知，宣布免收沪市存量及增量上市公司2022年上市初费和上市年费、增量上市公司2022年股东大会网络投票服务费、2022年度CA证书服务费等多项费用，同时减免和调降数据中心专线及机柜费。上海证券交易所就进一步保障市场运行提出了30项具体措施，为广大实体企业减轻负担。

服务重大发展战略

立足国家发展大局，服务社会进步所需，成为越来越多金融机构工作的重点和亮点。

交通银行发布的数据显示，2021年，该行在长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额较上年末增长15.30%。从中国农业银行的年报来看，2021年，该行积极响应国家全面推进乡村振兴战略，充分发挥服务乡村振兴领军银行作用。截至2021年末，中国农业银行县域贷款余额6.2万亿元，新增9130亿元，增速17.2%，余额占全行贷款比例达36%。增量、增速、余额占比均创近10年来新高。

中国人寿保险（集团）公司发布的最新信息显示，截至2021年末，中国人寿服务雄安新区投资存量规模近280亿元。在此过程中，中国人寿财险公司积极对接参与雄安新区建设的企业，服务数十个大型项目，为雄安新区建设提供多样风险保障。截至目前，该公司为雄安新区安置房提供风险保障超200亿元，参与雄安新区内数十家企事业单位工程险项目的投标工作，累计提供风险保障近800亿元。

如何用绿色金融助力碳达峰、碳中和？邮储银行年报显示，截至2021年末，邮储银行绿色贷款余额3722.94亿元，较上年末增长32.52%，超过上年度30.20%的增速。中信证券董事会秘书王俊锋表示，去年中信证券与有关单位联合推出“中债中信证券ESG优选信用债指数”，并同步推出挂钩该指数的收益凭证产品，有效带动了更多社会资本参与绿色发展。“下一步，公司将继续推动发行绿色债券、绿色投资等业务，以资本配置助力产业结构调整。”

(责编：岳弘彬、牛镛)