本报北京4月1日电 （记者孔德晨）记者近日从国家市场监管总局获悉，为加快提升“互联网+政务服务”水平，提高证书发放效率，便于用户数据管理和查询证书信息有效性，国家市场监管总局正式启用电子“国家标准物质定级证书”，并于3月25日在标准物质定级鉴定系统中出具了第一份电子“国家标准物质定级证书”。

电子证书是加盖了经数字权威机构认证的电子印章的证书，可验证、可追溯，与原纸质证书具有同等法律效力。电子证书的推行和使用可实现申请审批网络化、证书管理数字化、真伪辨别便捷化，进一步优化行政审批服务，方便用户申请和公众查询，能够推进国家标准物质科学化、规范化管理。

获得电子“国家标准物质定级证书”的用户可以登录“中国电子质量监督公共服务门户”，进入“标准物质定级鉴定系统”，查看、下载、打印相应的电子证书。通过微信扫描证书左下角的二维码，可以查看“国家标准物质定级证书”的相关信息。

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