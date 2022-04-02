安徽省宿州市大力发展光伏及风电绿色能源产业，挖掘资源优势，延伸产业链条，带动当地群众增收致富。图为在宿州市埇桥区曹村镇，山边数百亩油菜花盛开，与光伏板、风机相互映衬。

苗 地摄（人民视觉）

本报北京4月1日电 （记者廖睿灵）国家能源局日前发布的《2022年能源工作指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。

《指导意见》提出，以保障能源安全稳定供应为首要任务，着力增强国内能源生产保障能力，切实把能源饭碗牢牢地端在自己手里。

一方面，加强煤炭煤电兜底保障能力。中国电力企业联合会常务副理事长杨昆表示，当前国内煤电装机容量占比虽然下降至50%以下，但占总发电量的比重在60%左右，仍然是全国电力供应的主要电源。《指导意见》提出，科学规划建设先进煤电机组，按需安排一定规模保障电力供应安全的支撑性电源和促进新能源消纳的调节性电源，保持装机合理余量，新建项目要严格执行煤耗等最新技术标准。此外，今年要在保障电力稳定供应、满足电力需求的前提下，积极推进煤电机组节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。

另一方面，持续提升油气勘探开发力度。《指导意见》明确，落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，加快油气先进开采技术开发应用，巩固增储上产良好势头，坚决完成2022年原油产量重回2亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标。

与此同时，加快能源绿色低碳转型。国家能源局有关负责人表示，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，能源绿色低碳发展是关键。《指导意见》要求，稳步推进能源结构转型。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。在发展风电光伏方面，因地制宜组织开展“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏。同时，有序推进水电核电重大工程建设，积极发展新能源产业新模式。

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