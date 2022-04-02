本报北京4月1日电 （记者王俊岭）记者从大连商品交易所（简称“大商所”）了解到，5年来，大商所期权市场快速发展，目前已上市豆粕、玉米、棕榈油、铁矿石、液化石油气（LPG）、聚丙烯、线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯共8个期权品种，累计挂牌20766个合约。

2021年，该所期权累计成交量1.02亿手，累计成交额1091.42亿元，日均持仓量126.70万手，同比分别增长78.6%、119.4%和21.7%。其中，豆粕期权成交规模连续4年居国内商品期权市场第一位，连续2年位列全球农产品期权市场第一。

大商所2017年3月31日成功上市中国首个商品期权——豆粕期权，填补了国内商品期权的空白，改变了国内商品期货市场此前20多年来只有期货工具的历史。

相关数据显示，自2017年中国首个商品期权——豆粕期权上市以来，中国已上市20个商品期货期权，覆盖农产品、能化、黑色、有色、贵金属等板块。期权市场的稳步发展，为大宗商品市场提供了有效的风险对冲工具和定价参考。

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