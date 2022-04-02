本报记者 侯琳良

“没想到填一张表就搞定了，节约了不少时间！”在山东淄博市高青县政务服务中心水电气暖信综合报装窗口，中房集团（淄博）城建开发股份有限公司高青分公司经理李芳毅感慨。

过去，建设工程领域市政公用基础设施报装接入环节存在“多头申报、重复开挖、管道打架”等堵点痛点问题。去年以来，淄博市推行“水电气暖信”协同报装改革，实行“提前服务、申请受理、审批与施工、竣工验收”分阶段服务，政府统筹协调，实现行政审批“跑部门”变为“政府跑”。这个一直以来让开发商头痛的问题迎刃而解。

近年来，淄博市推行政务服务流程再造，持续推动政务服务减环节、减材料、减时限，推出了一系列便企利民新举措，营商环境不断优化，企业获得感满满：

建设全领域“无证明城市”，涵盖机关、事业单位及水、电、气、暖、通信运营等公共服务行业，实现免提交证明事项13427项，年可免提交材料500余万件；

制定高水平技术改造财政支持政策，通过完善政银企协同配合、高效联动的制度体系，建立“见贷即保”“见保即贷”和“容缺受理”工作机制，实施“技改专项贷”、“零费率”担保、财政分档贴息等一揽子措施，打造形成“事前贷、事中贴、事后补”的全流程技改政策体系，为传统产业转型升级赋能加力；

推出“一证化改革”，以往开药店，要办理药品、食品等5个证，在市、区来回跑好几趟，至少提交26项材料，60天才能办下来。而今只需跑1趟、提交9项材料、3个工作日就能办好，用时不到原来的1/20；

不久前，淄博市推出三大类45款助企纾困金融产品，产品门槛和资金成本较低，聚焦受疫情影响较大的中小微企业、个体工商户以及农村新型经营主体等市场主体，围绕流动资金供给和复工复产保险保障提供精准金融服务……

“重塑流程做‘除法’，要素保障做‘乘法’，监管精准做‘减法’，服务企业做‘加法’。”淄博市优化营商环境服务中心主任范继英说，淄博市出台关心关爱企业家10条措施、暖企安商14条措施、服务企业发展保障企业家干事创业10条措施，给企业家吃下“定心丸”， 让他们放心办企业、安心搞经营。

投资153亿元的吉利新能源多功能高端商用车项目从开工到首辆车下线仅用190天，投资110亿元的正威淄博新动能产业科技城项目从签约到开工不到2个月……这样的“淄博速度”正不断刷新。

优良的营商“软实力”正成为淄博转型升级的“硬支撑”。目前，吉利、奇瑞、能链、爱德曼、亿华通等一大批头部企业纷纷落户淄博，新能源汽车、氢能、无人驾驶、数字经济等未来产业和新经济来淄多点开花、全面起势。据统计，独角兽类、瞪羚类、哪吒类企业达到161家，25家企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

就在2021年11月10日，山东隆华新材料股份有限公司在深交所创业板上市，淄博市年内新增5家企业上市挂牌，在山东全省率先实现了上市公司县域“全覆盖”，全市32家上市企业数量列全省第四位。

《 人民日报 》（ 2022年04月02日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)