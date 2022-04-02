新华社北京4月1日电长江生态环境保护民主监督工作座谈会1日在京召开。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权主持会议。各民主党派中央负责人万鄂湘、陈晓光、郝明金、蔡达峰、陈竺、万钢、武维华、苏辉和无党派人士代表欧阳昌琼先后发言。

汪洋指出，开展长江生态环境保护民主监督，是中共中央交付给各民主党派中央、无党派人士的重要政治任务。一年来，各民主党派中央、无党派人士思想高度重视，统筹资源力量，通过有关地方组织开展定点调研、特邀专家学者开展随机调研、运用视频网络开展远程调研，注重面上分析与点上剖析相结合、公开察看与暗中查访相结合、实时监测与适时回访相结合，掌握了大量一手材料和真实情况，及时向中共中央、对口省市和有关部门反映监督建议，为科学决策、有效施策提供了参考，长江生态环境保护民主监督工作开局良好。

汪洋强调，做好专项民主监督工作，要毫不动摇坚持中国共产党领导，学深悟透习近平生态文明思想，认真领会习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要论述和中共中央决策部署，确保民主监督沿着正确方向前进。要把握民主监督性质定位，以监督视角、专业水准和严实作风，摸实情、建真言、谋良策，真正体现好参谋、好帮手、好同事的责任担当。要紧扣中共中央关心的重点问题、基层群众反映较多的热点问题、实际工作存在的难点问题确定调研选题，不求“大而全”，但求“小而精”。要从人才界别特色、地方组织力量等实际出发，发挥自身优势开展监督，力求监督监到裉节上、出力出到关键处。要坚持双向发力，把参与民主监督作为服务大局、融入大局、维护大局的政治历练，在建言资政的同时加强思想政治引领、广泛凝聚共识，使民主监督的过程成为自我教育、自我提高的过程。对口省市要提高政治站位，建立健全支持监督、配合监督、落实监督的工作机制。统战部门要担负起牵头协调责任，做好沟通、联系和服务工作。有关部门要加强信息通报、政策辅导，认真研究吸纳党外人士提出的意见建议，提升监督效能。

会议以电视电话会议形式召开，有关省份设分会场。全国政协副主席、国家发展改革委主任何立峰，生态环境部主要负责同志，湖北、重庆党委统战部主要负责同志在会上发言。各民主党派中央有关负责人，中央有关部门、有关省区市党委和政府负责同志参加会议。

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