新华社北京4月1日电（记者王悦阳）中国气象局4月1日发布的《大气环境气象公报（2021年）》显示，2021年全国大气环境继续改善，平均霾日数较2020年减少2.9天。

据介绍，2021年全国平均霾日数为21.3天，大部分地区霾日数持续下降。其中，京津冀、汾渭平原和长三角等地区霾日数较2020年分别减少6.8天、8.8天和5.6天。全国地面PM2.5和臭氧平均浓度分别较2020年下降9.1%和0.7%。

国家气象中心副主任薛建军表示，尽管大气环境呈现向好趋势，但受不利气象条件影响，冬季持续性、区域性霾和重污染天气过程和夏季区域性臭氧污染天气过程仍时有发生，大气污染防治措施的落实力度不能放松。

公报还显示，2021年我国共出现13次沙尘天气过程，较2020年偏多3次，具有首发时间早、强度强、影响范围广等特点。其中，2021年3月13日至18日强沙尘暴天气过程为近十年来最强。“2021年3月有4次冷空气过程，包括2次寒潮过程和1次强冷空气过程。”国家气候中心副主任肖潺说，冷空气活动频繁、强度大、持续时间长，再加上降水少，导致沙尘天气偏多。

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