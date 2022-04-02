新华社北京4月1日电全国玉米水稻生产工作推进电视电话会议1日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于保障粮食安全的系列重要讲话和指示精神，采取有力有效措施抓好玉米水稻生产，确保完成稳产保供各项目标任务。

胡春华指出，玉米不仅是重要口粮还是饲料的重要来源和许多工业品的原料，目前存在一定的产需缺口。全国各地都要下大力气抓好玉米生产，近几年玉米面积下降较多的地方要加快恢复，西南、西北地区要多途径扩大生产，东北、黄淮海地区要努力保持生产基本稳定，共同努力力争把玉米面积和产量稳定在去年水平上。要加强玉米深加工需求调控，明确供给优先序，严格控制玉米使用燃料化。

胡春华强调，水稻是我国最大的口粮作物，要始终绷紧抓好生产这根弦，巩固发展稻谷产量稳中有增的好势头，确保市场供应稳定，不出现任何闪失。

胡春华指出，要统筹好农村疫情防控和农业生产，扎实推动各项防控措施在农村落细落实，确保不误农时把作物种下去、把春播任务完成好。

胡春华强调，要坚持抗灾夺丰收，切实加强气象保障服务，扎实抓好防汛抗旱和农业防灾救灾，最大限度减轻水旱灾害损失。要抓好化肥农药等农资保供稳价工作，确保农业生产需要。

国务院有关部门负责同志在主会场参加会议，部分省政府负责同志和各省（区、市）相关单位负责同志在分会场参加会议。

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