中新财经4月2日电(记者 谢艺观)近期，上市公司密集发布2021年年报，各种“不务正业”的公司也纷纷出现，有因“炒股”巨亏的，有因“炒币”暴赚的，也有卖房“回血”的。

云南白药“炒股”亏了16亿

近日，云南白药公布2021年业绩，营收363.74亿元，同比增长11.09%；归属于上市公司股东的净利润28.04亿元，同比下降49.17%，时隔20多年再次出现净利润下滑。

云南白药2020年归属于上市公司股东的净利润还是55.16亿元，同比增长31.85%，为何一年时间内，利润下降这么多？财报显示，其证券投资报告期内亏损达16.14亿元。

具体来看，云南白药持有的证券中包括9只股票，有6只报告期内带来亏损，涉及小米集团、伊利股份、腾讯控股、恒瑞医药等。其中，持有的小米集团报告期亏损超14亿元，持有的恒瑞医药亏损超2亿元，持有的腾讯控股亏损超1亿元。

云南白药证券投资损益截图。

但值得一提的是，2020年，云南白药投资赚了23.31亿元，盈亏相抵，这两年仍赚了不少。

2021年投资失利受到质疑后，云南白药已表示严格控制二级市场投资规模。“2022年，公司将投资股票和股票基金、股权基金的比例，从合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%(含)下调至8%(含)，在董事会审批的额度范围内，逐步减仓，不继续增持。”

美图公司靠“炒币”浮盈近4亿

同是投资，有公司因“炒股”亏了十余亿元，有公司因“炒币”浮盈近4亿元。

3月30日，美图公司发布2021年财报显示，营收为16.66亿元，同比增长39.5%；公司拥有人应占经调整利润净额为8510万元，同比增长39.7%，已连续第二年实现全年盈利。

美图公司在公告中称，总收入及经调整利润净额的稳定增长主要归因于重点战略的实施，即利用海量用户基础，为影像及美丽产业提供SaaS服务。

虽然在商誉减值亏损一栏中，美图公司表示，由于此前参与加密货币投资，截至2021年12月31日，根据当时市价厘定的集团已购买以太币单位及比特币单位的公允价值，分别约为1.173亿美元及4510万美元。因此，截至2021年12月31日，已购买比特币的公允价值减少约人民币2850万元，已确认为减值，而已购买以太币的公允价值截至2021年12月31日增加约人民币4.256亿元，未确认为重估收益。

截图自美图公司财报。

但以此计算，美图公司通过购买加密货币浮盈约人民币3.971亿元，堪称美图界最会“炒币”的。

广聚能源出售22套房产套现2.4亿

“玻璃大王”曹德旺曾直言，“中国的上市公司手里都握有大量房地产，年底经营不好了卖两套、发不出来工资了卖两套、连年亏损了卖两套......”

广聚能源近日就发布公告称，计划将全资子公司深圳广聚置业有限公司位于深圳市南山区前海东岸花园同胜阁13套、同达阁9套，总计22套房产，以单套房产为单位在深圳联合产权交易所挂牌出售。公告显示，根据评估报告，本次拟出售资产评估值合计约2.4亿元。

广聚能源披露的业绩快报显示，2021年营收16.19亿元，同比增长31.81%，归属于上市公司股东的净利润为6770.44万元，同比下降47.94%，近乎腰斩。

近年来，受制于主营业务增长乏力，广聚能源及其子公司也努力通过对外投资、转型仓储租赁业务等方式弥补。

不仅是广聚能源，中新财经记者注意到，今年已有高鸿股份、赛升药业、ST联建等多家上市公司出售房产。如，3月15日，ST联建发布公告，拟出售深圳市南山区深圳湾科技生态园15楼至19楼合计36套房的不动产，初步确定总成交价格将不低于人民币6.4亿元。(完)

(责编：王震、陈键)