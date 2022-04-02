记者 姚进

近日，公开市场操作力度再加码。3月31日，中国人民银行发布公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.10%。

这已是央行连续第五个工作日开展千亿元级逆回购操作。3月25日、28日、29日、30日、31日央行分别开展了1000亿元、1500亿元、1500亿元、1500亿元、1500亿元7天期逆回购，中标利率均为2.10%保持不变。业内人士认为，此类操作有助于月末、季末市场流动性平稳充裕，预计4月资金面仍有望保持平稳。

“近期央行适度加大逆回购净投放，主要是临近月末跨季，市场利率波动有所增大，央行灵活操作，适度加大短期资金净投放，平抑资金面波动，确保市场利率围绕政策利率附近运行；同时，近期外围不确定性因素加剧全球市场波动，央行对资金面呵护也有助于确保流动性合理充裕，稳定市场情绪。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。

中信证券联席首席经济学家明明表示，央行3月小幅超额续做中期借贷便利(MLF)，且从逆回购投放情况来看，货币政策仍然呵护银行间流动性。3月最后一周资金面受缴税、缴准、月末等因素影响，跨季资金利率出现了较为明显的上行，对此，央行3月25日、28日至31日提高逆回购操作规模，显示出维护资金面平稳的决心。

从资金面来看，目前市场流动性较为充裕，资金利率全线下行。4月1日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种下行40.7个基点报1.6040%，7天品种下行18个基点报2.0170%，14天品种下行39.20个基点报2.0000%；截至4月1日11时，DR007(银行间7天期质押式回购)加权平均利率为1.9642%，低于7天期逆回购利率。

展望后市，3月16日召开的国务院金融委专题会议曾强调，要切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。在业内看来，该会议释放了稳增长的充分决心，非常及时地稳定了预期，提振了信心。

“地缘政治冲突升级、大宗商品涨价、全球通胀升温、主要经济体宽松政策退出、金融市场波动加剧等，给全球经济发展前景带来更大不确定性。”民生银行首席研究员温彬认为，要实现5.5%的增长目标，也需要政策进一步加大支持力度。财政政策要进一步优化支出结构，加大支出力度，尽快发挥稳投资对稳增长的支持作用。货币政策要发挥好总量政策和结构性的双重功能，找准时机，降准、降息仍有必要、有空间，加大力度提振需求，促进经济运行在合理区间。

周茂华表示，市场对二季度降准、降息预期仍在，主要是3月以来国内多地受散发疫情影响，房地产与消费需求处于恢复阶段，部分行业经营压力仍较大；外围需求复苏、政策前景不确定性依然较高。在这种情况下，市场期望央行采取适度措施推动信用合理扩张，引导金融机构加大对实体经济薄弱环节与重点新兴领域的支持，稳定市场信心，加快推动内需恢复，确保经济运行在合理区间。

“虽然未来一个季度MLF到期压力较小，但仍然存在税期高峰、政府债券集中发行、同业存单到期规模大等导致的流动性缺口，这些可能成为降准的触发因素。”明明认为，为引导金融机构加大信贷投放和降低贷款利率，当前应弥补中长期资金缺口，降低银行负债成本，降准仍是可选择的操作之一。

近日，中国人民银行货币政策委员会2022年第一季度例会召开。会议指出，要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。

(责编：王震、陈键)