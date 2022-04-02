陈汝健

原标题：雄安新区：千年大计筑牢“创新之基”

五年前，一声春雷落在河北雄安。中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。一幅壮阔画卷，由此徐徐铺展……

又一个生机勃勃的春天，雄安新区城市框架已全面拉开，“雄安科技”正在为“创新之城”建设提供加速度，蝶变后的雄安新区变得更加“智慧”。

数字技术托起智能城市品质

3月底，记者在雄安新区白塔路上的雄安城市计算（超算云）中心看到，三层高的主体结构已经封顶。这里将成为“智慧雄安”建设的重要支撑地，以及新区数字孪生城市的“脑”“眼”“芯”。

“作为雄安智能城市的基座，超算云采用兼容开放的技术架构，支持一云多芯，能实现云计算、边缘计算等异构算力的统一调度，形成新型城市计算体系。”雄安集团数字城市公司副总经理刘欣介绍，超算云将为新区承载起核心数据与政务应用，构建全域智能化环境。

来到雄安宣武医院项目施工现场，记者体验了一把“指尖上的施工管理”——透过控制室2023倍变焦高清摄像头，聚焦到500米外工人身上的安全带搭扣。“这个施工机械上不仅有‘眼’，还有‘嘴’，塔吊上的智慧监控系统，每天早上可以向管理人员发送头一天的运转报告。”北京建工雄安宣武医院项目经理赵育华说，用手机扫一下智慧建造系统二维码，就能调取特殊工种人员信息，扫施工部位构件上的二维码，还能调出该部位的3D模型等信息。

在位于容东片区乐民街上的容东电力客户服务中心，记者被告知，这里是雄安新区首个智慧低碳电力客服中心。

“我们在楼宇上加装了1154个感知设备，实现多种智能化子系统互联互通与设备统一监控、统一调度的全生命周期管理。”国网雄安新区供电公司办公室副主任杨博涛介绍说，运用AI技术对楼宇进行水、电、热、冷的智慧管控，通过碳积分来引导员工绿色用能。

随后，记者在剧村变电站看到，公园绿地取代了原来变电站高大冰冷的设施，景观长廊地面上建有一条由220块发电地砖铺成的压电步道，在其上散步时还能发电。坐在摆放于大厅的太空式座椅上，听完巡检无人机自动归巢充电的操作讲述，看看屋顶上的无人机式顶灯，让人收获满满科技感。而透过“智慧雄安”沙盘模型，除了看到“未来之城”雄安的美景，还知道了原来张北的风不仅能点亮北京的灯，还能点亮雄安的灯。

智能基础设施夯实“未来之城”根基

“新区的每一条道路、每一根管道，甚至每一道钢梁在BIM系统中都有对应的数字化模型。”雄安新区智能城市创新联合会相关负责人表示，雄安新区数字城市是与物理城市同步规划、同步建设的，适度超前布局智能基础设施。

在启动区128项目施工中，“新区长节段、大吨位装配式综合管廊中试工程的成功实施，填补了世界上综合管廊建造技术空白。” 中国雄安集团基础公司启动区项目负责人张文明对科技日报记者介绍说，当中采用定型模具研发的整体钢筋笼骨架吊具，突破了大吨位箱型结构钢筋笼吊装容易变形、难以平衡的技术难题。

新区综合管廊运营，应用的是具有设备监控及预警等功能的智能化管理信息平台。监控人员运用AP箱及5G无线专网，通过可视化平台就能远程操控地磁轨导航巡检车。

从空中俯瞰，京雄高铁雄安站犹如莲叶上的露珠，中国雄安集团基础公司统筹建设部规划牵头人王斐告诉记者，这是一座综合立体交通枢纽，“雄安站建设中应用了智慧管理系统、VR模拟等前沿技术。”

在高铁隔声降噪方面，记者了解到，为实现高铁列车“无声”通过居民区，京雄城际铁路固霸特大桥段被戴上了一副“降噪耳机”。“与常见的高速公路降噪声屏障不同，京雄声屏障的外观更像是一条架在高铁上的隧道。”中铁上海工程局建筑公司项目总工程师张腾飞说，该全封闭式声屏障工程得益于多项技术的综合应用。

在软件方面，按照出行即服务的理念，“我们研发了雄安行App，整合了弹性接驳等服务。”中国雄安集团交通有限公司副总经理李青山介绍说，以数据流程整合为核心，以物联感应等技术为支撑，构建实时感知、瞬时响应、智能决策的新型智能交通体系。

为发挥好创新要素资源，河北积极担当作为。“围绕雄安新区智能城市建设和重大民生需求，我们在全省首批采用‘揭榜挂帅’方式，集合省内外优势力量推动形成地下综合管廊建设技术集成方案，并成功交付，为‘未来之城’综合管廊建设提供有力科技支撑。”河北省科技厅党组书记、厅长龙奋杰告诉科技日报记者。

当下的雄安新区，正在用“智慧基因”托起高品质“创新之城”建设，一座“妙不可言、心向往之”的“未来之城”正加速向我们走来。

(责编：李楠桦、陈键)