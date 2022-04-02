姚进

本轮中美利差收窄的主导因素在于美债利率的“飙升”。目前，人民币资产兼具安全性、收益性和流动性，即使中美利差收窄也不会从根本上逆转人民币资产的避险和投资属性，人民币资产的前景依然向好。

受美联储加息提速预期等因素影响，近期中美利差急速收窄。目前，中美10年国债利差在30个基点左右，3月份以来收窄幅度近50个基点，年初以来收窄幅度超90个基点。中美利差压缩至历史低点位置，引来市场对我国资本流出和人民币汇率贬值的担忧。

应当看到，中美国债利差收窄有其必然性，主要原因是两国经济周期错位，货币政策不同步。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要稳健的货币政策保持灵活适度，保持流动性合理充裕；美国2月份通胀率创下40年来的新高，货币政策需要收紧以遏制严重通货膨胀。

本轮中美利差收窄的主导因素在于美债利率的“飙升”。2022年3月份议息会议后，越来越多的美联储官员转“鹰”，尤其是美联储主席鲍威尔明确表示“有必要在一次或多次会议上把加息幅度提高到25bp以上”后，美债利率已经迎来了一波飙升。

中美利差收窄，是否意味着资本外流压力增大，这需要具体分析。实际上，影响跨境资本流动的因素，除了利差，还有经济增长预期、资产安全性和汇率稳定性等。目前，在复杂的国际环境下，人民币资产兼具安全性、收益性和流动性，即使中美利差收窄也不会从根本上逆转人民币资产的避险和投资属性，人民币资产的前景依然向好。

不过，考虑到当前国内疫情多点散发，经济社会发展面临不小压力，国内货币政策仍需保持定力。短期来看，左右中美利差的关键在于美债利率的走势，中美利差短期仍有进一步收窄的可能。随着中美利差安全垫变薄，美债利率对中债利率的溢出效应可能会更为明显，加剧跨境资本流动。这就需要金融监管部门强化跨境资本流动宏观审慎管理，积极防范化解相关风险。同时，按照既定节奏推进金融市场高水平开放，树立我国开放的预期和政策信誉，则外资流入国内市场的长期趋势不会发生根本性改变。

提高汇率弹性能更好抵御资本流动冲击。实践表明，人民币汇率双向波动、弹性增加，有助于吸收内外部冲击，及时释放市场压力，避免单边预期积累。虽然近期各种消息冲击增加了人民币的贬值压力，但考虑到境内美元流动性依然充裕，人民币持续下行的机会并不大。加之近年来，人民币汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用不断增强，我国对外资产负债结构进一步优化，这些都有助于我国更好适应发达经济体货币政策的调整与变化。

经济强则货币强，中美利差收窄并不改变人民币资产的长期吸引力。应当看到，起决定性作用的仍主要是我国经济基本面、金融市场深度以及制度建设等长期因素。只要我们发挥好疫情防控有效、政策空间较大的优势，保持经济稳中向好、稳中加固的发展势头，外部冲击只会是临时性的，跨境资本流动和人民币汇率波动终将回归经济基本面。

(责编：王震、陈键)