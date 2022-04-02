土星火星近日将“擦肩而过” 44年来相距最近
4月5日，火星会合土星示意图。李德生 绘制 摄
据广州市五羊天象馆1日透露：今年4月5日，将出现火星会合土星的天象奇观，奇在二者相距很近，“擦肩而过”的距离之短，为44年来之冠。如果天色晴朗，不仅中国各地可看到，而且几乎世界各地(北极地区除外)都可看到。
天文专家介绍称，近日，火星和土星都位于摩羯座，火星由西向东追赶着土星。4月4日，火星将出现在土星的西南面，两者相距0.9度；4月5日6时，火星将追上土星，二者位于同一条经线上，两者相距0.3度。但这还不是二者最短的距离，根据理论计算，再过几个小时，火星和土星才距离最近。圆圆的满月的视直径约为0.5度，如果满月在火星和土星的前面经过，就可把它俩全部遮掩。4月6日，火星在土星东南面，两者相距0.6度。
土星和火星相距这么近，专家称可从三方面分辨。一是从视亮度上看，土星比火星稍亮，两者的视星等，土星0.9，火星1.0，视亮度与天蝎座的心宿二(0.96视星等)相仿。数字越小越亮。二是从方位上看，火星在土星的南面；三是从色泽上看，火星呈橙红色，土星呈黄白色。
专家解释称，火星和土星相距如此近，是由于地球、火星和土星在运行过程中，排列成近似一条直线而出现的视觉现象。实际上，火星与土星相距约12亿千米，相当于大约8个地球与太阳的距离。
4月5日，地球、火星、土星排成近似直线示意图。李德生 绘制 摄
火星土星近距离相会，何时观测最佳？各地最佳观测时间是日出前70分钟，观察方位在东方偏南的低空。届时，金星是启明星，十分明亮，视亮度达到负4.4星等。在金星的西南面(右上方)，可找到土星和火星。4月5日，广州日出时间是6时16分，即广州在5时06分前后观测最佳。如果借助双筒望远镜观察，效果更好。（郭军 李建基)
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