王斌

原标题：北京2025年汽柴油总量下降20%

昨天上午，《北京市“十四五”时期能源发展规划》新闻发布会召开。北京青年报记者获悉，“十四五”期间，北京将强化能源、碳排放总量和强度双控。

到2025年，全市供电可靠率达到99.996%，汽柴油总量力争较峰值下降20%，充电桩数量力争达到70万个，平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。

“十三五”全市累计

压减燃煤1000多万吨

据市发改委副主任来现余介绍，“十三五”时期，全市累计压减燃煤1000多万吨，天然气、外调电等优质能源消费占比提升11.6个百分点，能源结构的优化有力支撑了全市空气环境质量持续改善，成功助力全市PM2.5、二氧化硫、二氧化氮平均浓度比2015年分别下降52.9%、70.4%、42%。2016-2019年四年间，本市以年均2%的能源消费增速支撑了年均6.6%的经济增速，支撑了本市经济高质量发展。

展望“十四五”时期，《规划》构建了三大发展目标，同步配套设置20个主要指标，全面擘画了“十四五”时期北京市能源发展的新蓝图。来现余介绍，本市将进一步提升能源利用效率，强化能源、碳排放总量和强度双控。同时，能源效率持续提升，单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放进一步下降，达到国家要求。

汽柴油总量力争

较峰值下降20%

能源利用结构也将进一步优化。推进“减煤、稳气、少油、强电、增绿”，非应急情况下基本不使用煤炭，天然气消费量控制在200亿立方米左右，汽柴油总量力争较峰值下降20%，电力占终端能源消费比重达到29%，外调绿电力争达到300亿千瓦时，可再生能源占能源消费比重力争提高4个百分点，达到14.4%以上。

能源保障能力进一步增强。

据悉，本市的能源资源供应和安全保障能力大幅提升，全市供电可靠率达到99.996%，电网高峰负荷削峰能力达到最高用电负荷的3%至5%。天然气应急储备能力达到14亿立方米左右。基本完成全市燃油供热锅炉、剩余农村村庄供暖散煤和燃煤锅炉清洁改造。构建形成反应快速、处置高效的应急保障体系。

2025年充电桩

力争达到70万个

来现余介绍，为实现《规划》目标，本市围绕“强能力、促转型、提质效、重创新、稳供给、增协同、抓改革”七大方面设置了81项能源发展重点任务，并提出了总投资1866亿元的能源领域重点项目清单。据了解，本市将建设坚强智慧城市电网，2025年外受电通道增加到18条37回路，外送通道输电能力增加到4300万千瓦，全市供电可靠率达到99.996%。提高天然气供应保障能力，建成“三种气源、八大通道、10兆帕大环”的多源多向天然气供应体系。同时，优化清洁供热布局和绿色供热体系，推动剩余山区和浅山区农村清洁能源替代，基本实现本市供热“无煤化”。

此外，据市城市管理委一级巡视员蒋志辉介绍，本市将继续推进充电桩加氢站设施建设。截至2021年12月底，本市累计建成充电桩、加氢站分别为25.6万个和10座。到2025年，力争达到70万个和74座，平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。文/本报记者 王斌

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