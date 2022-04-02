人民网北京4月2日电 （记者李栋）近期国际粮食价格上涨，小麦市场成为各方关注的焦点，国内小麦市场形势如何？对此，国家粮油信息中心小麦分析师孙恒表示，国际粮食价格波动对我国小麦市场影响有限，保供稳价的物质基础扎实。

数据显示，3月中旬以来，国内小麦价格逐步趋稳，华北地区小麦进厂价基本维持在3150～3250元/吨，较3月初高点回落50～100元/吨。

“我国小麦完全能够自给，每年虽然也会少量进口一些小麦，但主要用于品种调剂，所以国际粮食价格波动对我国小麦市场影响有限。”孙恒表示，当前我国小麦库存处于历史高位，可以满足国内一年以上消费需求。

在孙恒看来，当前我国小麦市场可用三个“持续”来加以概括。政策性小麦持续投放市场。根据市场变化，国家有关部门及时启动了政策性小麦拍卖，每周向市场投放50万吨左右的政策性小麦。1月份以来已累计成交620万吨，成交率在98%左右，满足了面粉加工企业的用粮需求。

冬小麦苗情持续好转。据农业农村部最新农情调度显示，全国冬小麦一二类苗比例提高到84.7%，比冬前增加14.2个百分点，苗情转化升级好于预期。

政府部门持续发力。各地政府严格落实粮食安全党政同责，加大粮食生产支持力度，确保夏粮小麦丰产丰收。当前全国春耕生产由南向北陆续展开，近日，农业农村部下发通知，要求各级部门统筹抓好新冠肺炎疫情防控和春耕生产工作，通过压实责任稳定春播面积、务实抓好春季田间管理、推动农资加快进村入店等多种措施，不误农时做好春耕备耕，打牢全年粮食丰收基础。

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