中国减贫成就为世界提供借鉴
中国财政部、国务院发展研究中心与世界银行3月31日联合发布的《中国减贫四十年：驱动力量、借鉴意义和未来政策方向》指出，40年来，按照世界银行每人每天1.9美元的全球绝对贫困标准衡量，中国的贫困人口减少了近8亿，占同期全球减贫人数近75%。中国减贫成就为世界其他地区提供了经验借鉴。
报告认为，中国解决绝对贫困问题主要依靠两大支柱：一是基础广泛的经济转型，为贫困人口提供了新的发展机会，不断提高收入水平；二是政府实施有针对性的扶贫政策消除长期贫困，这些政策瞄准因地理环境等原因影响发展的贫困地区，并有针对性地面向贫困人口实施精准扶贫战略。报告同时强调，中国的经济发展和减贫成就得益于有效的治理，政府各部门通力合作，并充分发挥社会各界的积极性。
“为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，中国将更加重视提高脱贫地区的内生发展能力，加快构建对脱贫地区乡村振兴的帮扶机制，更好促进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，在高质量发展中逐步实现共同富裕。”国务院发展研究中心党组书记马建堂说。
财政部副部长余蔚平表示，在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国打赢脱贫攻坚战，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，为全球减贫事业作出了重大贡献，也为实现世界银行消除绝对贫困、促进共享繁荣的双目标奠定了坚实基础。财政部将谋划好、落实好财政支持乡村振兴各项工作任务和政策措施，并愿同世界银行持续加强相关领域合作。
“中国的减贫历程也是通过经济转型实现持续增长的历程。随着中国经济改革深化，其社会政策也可进行相应调整，以更好地支持劳动力流动，不断提升劳动者素质，适应劳动力市场需求，同时保护好受经济转型影响的人群。”世界银行东亚与太平洋地区副行长曼努埃拉·菲罗说。
世界银行中国、韩国和蒙古局局长芮泽表示，改革开放与大规模公共投资相结合，帮助中国利用有利的初始条件追赶东亚经济体。收入增长、人口结构变化和劳动力再分配推动了中国的减贫进程。有效的治理，包括有力的绩效激励、通过数字技术实现精准扶贫、利益相关方之间的协调等，为中国的经济转型和精准扶贫提供了支持。当下，中国的经济转型尚未完成，未来需要依靠服务业拉动经济增长。同时，鉴于机会均等的重要性，共同富裕将成为中国经济增长的重要组成部分。
报告认为，中国在减贫事业中的主要经验至少有以下三点：一是将脱贫攻坚摆到治国理政的突出位置，坚定兑现消除贫困、实现共同富裕的政治承诺。二是大力推进经济社会包容性发展，将发展作为解决贫困问题的根本性途径。三是坚持精准扶贫的方略，不断提高脱贫攻坚实效。
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