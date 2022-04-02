李华林

原标题：违规举牌痼疾该根治了

资本市场又现违规举牌。近日，知名“牛散”陈发树因举牌未及时公告遭北京证监局处罚。

据北京证监局披露，新华都实业集团股份有限公司、新华都实业集团(上海)投资有限公司、陈发树、林玉叶、陈焱辉与厦门新华都投资管理咨询有限公司作为森特股份股东，互为一致行动人。2021年12月6日，陈发树名下证券账户陆续买入150万股森特股份股票，上述一致行动人合计持股比例由4.78%上升至5.06%。该持股变动信息未于3日内公告，直至2021年12月31日才对外公告；且2021年12月6日至12月29日期间，该名下证券账户继续买卖森特股份股票，使持股比例维持在5%以上，最高至5.20%。

为保护中小投资者利益，维护市场公平正义秩序，证券法、《上市公司收购管理办法》等法律法规设置了持股比例超过5%即举牌的规定，也就是当投资者及其一致行动人拥有上市公司股份达5%时，应向监管层作出书面报告，知会上市公司并予以公告，期间不得继续买卖该股票。

虽然监管部门明令禁止，但现实中，触发举牌红线后未履行信披义务且继续增持的现象屡见不鲜。去年11月，深交所对另一知名“牛散”周信钢给予公开谴责的处分决定，原因同样是周信钢超比例持有股票未履行信息披露义务，并于限制转让期内继续买卖。

违规举牌屡禁不止，原因何在？违规成本太低是主因。按目前情况看，监管部门大多从信息披露违规的角度查处违规举牌者，普遍处以警告或者罚款几十万元到上百万元。

相比之下，“悄悄增持”的违法成本较低。一般来说，如果投资者尤其是陈发树这样的知名“牛散”，在持股达到5%时履行信披义务，往往会引起市场关注，吸引投资者跟风买入，推动股价上涨，举牌成本也将大为提高。反之，如果不及时披露信息，则能以更低的价格增持到更多筹码。即使面临违规处罚，巨大的利益诱惑也会使一些人铤而走险。

再者，可更轻易地争夺上市公司控制权。从过往披露的案件看，有些举牌者在触及举牌红线后拒不履行信披义务，或故意隐匿一致行动人身份，大举买入上市公司股份，一跃成为第二大股东，从而引发上市公司控制权之争的案例不在少数。

可见，违规举牌的背后不仅仅是信息披露违规那么简单，还往往与操纵股价、内幕交易、恶意收购等行为交织，破坏了证券交易公开、公平、公正原则，扰乱了市场交易秩序。

沉疴还需猛药治，根治违规举牌，必须对症下药，要进一步提高相关违法违规成本。例如，可强制违规者减持股份至5%以下，并吐出非法所得，产生的收益归上市公司所有；如果造成股价震荡导致投资者财产损失的，由违规者赔偿投资者。

刑事追责也不能缺位。监管部门不能仅从信息披露的角度查处违规举牌，应深挖其背后动机，涉嫌刑事犯罪的，及时移送司法部门。只有加大惩戒力度，增强监管震慑力，才能让不法分子及时收回触碰“高压线”的手，更好维护市场公平正义。

(责编：申佳平、陈键)