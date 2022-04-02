水利部“巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接工作会议”现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月2日电 （记者余璐）“今年，按照实施乡村振兴战略的总体要求，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫这两条底线，扎实做好各项水利工作，为农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁提供有力的水利支撑和保障。”在4月1日下午水利部召开的“巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接工作会议”上，水利部部长李国英如是说。

李国英表示，今年水利部将突出重点、精准施策，切实做好水利帮扶工作，集中力量支持160个国家乡村振兴重点帮扶县，开展对口支援，抓好定点帮扶，持续巩固拓展水库移民脱贫攻坚成果。要加大资金支持力度，强化人才技术支撑，全力推进各项任务落地见效。

农村饮水安全是衡量脱贫人口是否稳定脱贫的核心指标之一。李国英谈到，水利部门要把农村饮水安全作为巩固水利扶贫成果的头号任务。扎实推进农村供水保障工程建设，确保2022年底农村自来水普及率达到85%。进一步提高水质保障水平，协调配合有关部门加快推进农村饮水工程水源保护区或保护范围的“划、立、治”工作，加强水质监测检测。

“水利是农业的命脉。”李国英表示，必须紧紧围绕保障国家粮食安全战略目标，大力加强水利基础设施建设，全力做好水旱灾害防御工作，提高农田旱涝保收能力，不断夯实粮食安全水利基础。加快推进涉及脱贫地区的32处大型灌区和132处中型灌区续建配套与现代化改造，积极规划新建一批大中型灌区，推动优先将大中型灌区有效灌溉面积建成高标准农田。

李国英还指出，促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。水利是农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的重要基础。必须更加聚焦农业农村农民，加强基础性、普惠性、兜底性民生水利建设，推进水利基本公共服务均等化。

“2021年，各级水利部门全力巩固拓展水利扶贫成果，接续推进乡村振兴水利保障工作，实现了‘十四五’良好开局。今年，水利部门要进一步提高政治站位，切实增强责任感和使命感，巩固住、维护好水利扶贫成果，不断夯实粮食安全水利基础，更加聚焦农业农村农民，以实际行动捍卫‘两个确立’、做到‘两个维护’。”李国英说。

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