人民网北京4月2日电 （记者杜燕飞）品牌是企业与国家竞争力的综合体现，加快推进品牌建设是推动经济高质量发展、提升国际竞争力的途径之一。

日前，在中国能源研究会能源产业品牌研究与传播中心成立仪式上，多位与会嘉宾认为，在“双碳”目标和新发展格局之下，能源企业要提高能源产业品牌意识，相互借力，共同打造中国能源集群品牌。

“近年来，中国制造、中国科技等领域品牌蓬勃兴起，‘含金量’与‘含绿量’不断提升,‘一带一路’能源合作不断扩展，我国能源产业在国内和国际的市场竞争力不断提高。但也存在着国际知名能源企业品牌数量少、影响力较弱的情况。”中国能源研究会理事长史玉波表示，在“双碳”背景和新发展格局之下，能源产业品牌建设势在必行，刻不容缓。

中国工程院院士刘吉臻也认为，当前我国能源产业还没有形成与实力相匹配的品牌影响力，应提高能源产业品牌意识。我国能源产业品牌建设，任重道远，潜力无限。能源企业在质量和服务上“底子”厚，在品牌建设与传播上“底气”才更足。品牌建设需要多方面相互借力、齐心协力，形成产业良好口碑、百花齐放景象，共同打造中国能源集群品牌。

谈及中国能源产业如何更好地走向全球品牌价值链中高端，中国品牌建设促进会理事长刘平均表示，要研究制定管理标准，首先开展行业品牌榜的发布；在此基础上制定国际标准，向全球发布能源的世界品牌榜单；在能源国际品牌中心地区开展线上线下的贸易；举办可持续发展国际能源品牌论坛；创新能源品牌发展指数，引领中国能源品牌走向世界。

据介绍，中国能源研究会能源产业品牌研究与传播中心旨在引导企业对品牌建设重要性的认知，发挥品牌价值推动产业发展的优势，搭建能源界“产、学、研、用”交流平台，推动能源产业发展相关的品牌研究、标准体系建设等战略规划等。

“下一步可借助中国能源研究会在能源领域的研究优势和影响力，助推能源品牌传播推广、交流对接，促进能源企业新技术、新产品得广泛应用，推动能源产业清洁高效、健康可持续发展。”中国能源研究会监事长、国家能源局原总工程师韩水表示。

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