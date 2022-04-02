人民网北京4月2日电（孙博洋、王绍绍）在国务院联防联控机制1日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，我国疫情防控面临“外防输入、内防反弹”的压力依然很大，同时段多地发生奥密克戎疫情的风险依然存在，防控形势仍然严峻复杂。

疫情之下，企业界纷纷伸出援手，践行社会责任，不仅为疫情防控工作提供了有力支持，更为抗疫一线倾注了强大暖流。

慷慨解囊 企业界纷纷捐款抗击疫情

3月以来，各地的新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心，疫情防控再次进入关键时期。

面对吉林的疫情，扬子江药业集团旗下吉林海慧健康科技有限公司自发捐赠战疫物资，分别向吉林市红十字会捐款100万元，向长春大学捐款40万元和价值60万元的抗疫物资。

在京吉林企业同样也心系家乡疫情，据不完全统计，北京吉林企业商会会员企业为吉林抗疫捐款捐物总金额近700万元。其中，中基集团向吉林省慈善总会捐款100万元，金豆投资控股集团有限公司向长春市红十字会捐款100万元。

作为侨资企业，完美公司向吉林市捐赠现金800万元及价值200万元物资，向中山市捐赠现金300万元及价值200万元的物资。

今年以来，金光集团携手黄奕聪慈善基金会和旗下企业，向淄博桓台、钦州港、吉林市、长春市、上海市、泉州市等地捐赠总价值1000万的资金及物资抗击疫情。

多方驰援 保障战疫前线物资供应

自年初多地疫情散发以来，企业界不仅进行了捐款，同时也向各地捐助了抗疫所需的紧缺物资。

3月以来，吉林本地药企修正药业集团先后捐赠了N95口罩以及相关药品等抗疫物资，合计2000万元。

澳优携手澳优U基金联合旗下佳贝艾特，向长沙黄花国际机场疫情联防联控指挥部捐赠总价值100万元物资。

今年以来，益海嘉里金龙鱼分别向陕西咸阳捐赠100万物资，向连云港的600万元物资；旭辉公益基金会捐赠医用防护服和N95口罩等抗疫物资、食品饮品等生活物资总数近38万件；步长制药则向北京、西安、天津、吉林等地捐赠了价值1024.6万元宣肺败毒颗粒。

因疫情防控需要，全国多地高校实行封闭管理，学生们日常生活所需的口罩、消毒巾、卫生巾等用品随之出现紧缺情况。

对此，全棉时代向多所高校紧急运送物资，以缓解师生日常所需。全棉时代与稳健医疗还积极先后向深圳等重点地区，捐赠了22万余件妇儿防护用品。

此外，元气森林也公益携手中国青少年发展基金会向吉林省捐赠2700余箱产品。该批产品将发放给长春市、吉林市青年防疫志愿者，助力当地疫情防控工作。

发挥专长 为疫情防控提供助力

与此同时，一些企业也立足自身业务，发挥自身优势，为抗击疫情助力。

腾讯健康宣布，面向公共服务机构免费开放接入包含15种在线服务的“抗疫工具箱”，涵盖了核酸检测及疫苗接种、防疫便民服务等多种热点需求功能。

阿里集团旗下大润发、饿了么、盒马等发挥平台优势，推出共享用工应急措施，发起社区互助计划等，保障上海市民生活物资需求。

居家隔离期间，针对部分市民临时性的生活物资紧张，以及老年市民不熟悉网购的情况，拼多多“多多买菜”发起“爱心食材盲盒”项目，首期免费送出1万余份“爱心盲盒”，针对线上平台订单量激增，平台通过增派人手、提升运力，保障订单派送。

为帮助更多居家观察的人们强身健体、共同抗疫，互联网健身平台Keep携手各政府机构、街道社区、企事业单位，为所有居家观察的人们免费提供14天Keep会员卡，总计送出超7万张。

在金融服务方面，上海银行则加大减费让利力度，全力抗疫情助企业促发展，注重发挥金融力量，持续加大减费让利力度，帮助受疫情影响的小微企业渡过难关。

为保障支付清算平稳运行，中国银联开展线上购买防疫生活物资的专项惠民活动，联合有关业务平台，提供一站式、数字化的“到家服务”。还联合发卡银行实施银行卡刷卡手续费优惠，对小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款交易实行银联手续费减免三年。

微众银行则发挥线上服务优势，通过保障线上金融服务便利性及顺畅度，出台减费让利及延期还本政策，发动深圳员工迅速奔赴一线，助力深圳打赢疫情防控攻坚战。

(责编：杨虞波罗、高雷)