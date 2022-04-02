人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，针对当前我国疫情防控形势，铁路部门压实口岸地区防控责任，充实口岸防控力量，坚持人、物、设备、环境同防，管好人员、车辆、货物，最大限度降低疫情感染传播风险，保障铁路口岸安全畅通。

据介绍，相关铁路局在口岸站成立疫情防控领导小组，站区内车站、机务、车辆等部门建立组织协调机制，强化路地联防联控，统筹疫情防控和运输生产，明确责任分工，完善疫情防控工作方案，确保措施落实。

在严防境外输入方面，相关铁路局严格管理流程，减少人员和票据接触。口岸站联检大楼对境内外人员分别设置独立通道，尽量减少双方人员接触，对需要交换的货运票据实施无接触交接。中国铁路哈尔滨局在满洲里等口岸站设立交接柜办理票据交接，避免人员直接接触。中国铁路沈阳局丹东站工作人员认真落实铁路口岸站区新冠肺炎疫情防控指引，在接触票据前按规定方法进行消毒，再办理相关业务。

为防止疫情反弹，中国铁路呼和浩特局二连口岸站对车站调度人员进行集中管理，对站调助理等关键岗位人员安排专用汽车往返接送，保证口岸站调度指挥系统安全高效运转。中国铁路乌鲁木齐局对霍尔果斯、阿拉山口等口岸站采取预防性消毒措施，对车辆、货物、办公场所以及门把手、开关、台面、卫生间等人员接触重点部位进行喷洒消毒，对室内场所定期开窗通风。中国铁路昆明局严把河口、磨憨等口岸站防疫关，在保持跨境运输畅通的基础上，全面落实不混装、非接触、定期检测、人货分离、分段运输、封闭管理等要求；积极协调属地卫生部门对货车站区进行环境核酸检测，确保春耕物资运输需求和粮食、蔬菜、农副产品供应。

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