原标题：千兆光网赋能千行百业 推动制造业加速迈向智能化

近日，在工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院联合上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局主办的首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛项目征集已圆满结束。从参赛项目情况来看，本次大赛参赛报名积极踊跃，得到了来自社会各界的广泛关注，在全国掀起了千兆光网应用发展的热潮。

大赛信息显示，共收到来自全国31个省（自治区、直辖市）超过330个城市和地区的有效参赛项目超过3200个，报名项目涉及新型信息消费、行业融合应用、社会民生服务三大专题，分别占比16%，34%与50%。在全部报名项目中，排在前五位的应用领域，分别是智能制造（436个）、智慧城市（432个）、智慧教育（333个）、智慧医疗（245个）、数字政务（210个）。

其中，在新型信息消费专题，VR/AR、超高清视频/云游戏业务项目数量均超过100个，总计占比接近50%。

在行业融合应用专题，工业制造、交通、能源、矿山等行业项目总占比超过80%，其中工业制造领域项目超过400个，位居整体第一。

在社民民生领域专题，智慧城市、智慧教育、智慧医疗、数字政务等几大类型占比突出，其中智慧城市相关项目超过400个，位居整体第二。

安永2021年10月发布《光通信社会价值白皮书》指出，第五代固网通信（F5G千兆光网）将赋能千行百业，带动全产业高速发展，进一步使能经济发展、创新驱动、民生福祉和可持续发展四大社会价值全面进步。

宏观来看，千兆光网新基建能实现光联万物，助力打造高速连接泛在化、平台服务通用化的基础网络体系，推动网络强国建设。从行业角度，千兆光网赋能千行百业加速数字产业化、产业数字化进程，助力数字经济高质量发展。从民生角度，千兆光网推动建设民生应用场景化、公共管理智能化的智慧社会生态，丰富民生文化。

白皮书称，中国制造业正面临由传统制造向智能化制造升级的关键转型阶段，在国家大政策、产业转型双向诉求推动下，制造业对全产业链数据融合和精密制造提出了更高要求。新一代光通信技术的出现可让制造全产业链信息实现高效传输与存储，同时也可赋能精密制造的自动化精准及远程操控。因此，通过大力部署千兆光网，可推动我国制造业向智能化方向加速发展，从而提高社会产能及质量。

本次“光华杯”千兆光网应用创新大赛旨在推动涌现一批业务模式创新、发展前景良好、具有鲜明示范意义的千兆光网业务应用，带动我国千兆光网产业蓬勃发展，支撑千行百业数字化转型，助力我国数字经济高质量发展。

目前，大赛已展开初赛评审，将评选出优秀案例进入到专题赛。参加专题赛项目名单，将在初审结束后在大赛官网及时向社会公开。专题赛选拔出来的优秀项目，将进入到上海总决赛。大赛设置了一、二、三等奖以及优秀奖、专项奖。优秀创新应用案例将集结成册出版，在全国推广宣传，并推荐进入到地方相关产业孵化器，提供政府支持和投融资渠道。优秀项目作品纳入工信部千兆虚拟专网标杆工程等相关试点示范中。

(责编：赵竹青、陈键)