本报记者 韩秉志

原标题：你的外卖有封签吗

4月1日，《网络餐饮服务餐饮安全管理规范》在北京正式实施，该《规范》规定了通过网络提供餐饮服务过程中餐饮安全管理的一般要求、平台管理、供餐要求和配送要求，覆盖了网络餐饮服务的各个环节。其中“外卖封签”备受关注。新规要求，外卖商家应使用外卖包装封签或一次性封口的外包装袋等密封方式，封签、外包装袋口在开启后应无法复原。

新规落地，能在多大程度上提升餐饮服务质量和水平？

中国烹饪协会是《规范》的起草单位之一。该协会会长傅龙成告诉记者，新冠肺炎疫情发生以后，网上餐饮外卖业务迅速增长，对拉动餐饮行业复苏起到了积极作用，但也存在部分入网餐饮服务提供者食品安全意识不强等问题。

“封签或外包装袋口在开启后无法复原，是要确保食品从离开餐厅到顾客手中这段时间没有被开启，避免在配送过程中产生人为恶意开启的风险，或在配送过程中发生非人为因素导致的包装异样，消费者也可通过封签状态及时发现问题。”傅龙成说。

外卖骑手王军负责北京市望京地区的外卖配送。当记者见到他时，他正在某咖啡店门前等待拿取订单。王军告诉记者，从他接触的餐厅来看，配送包装整体都比较规范。“如这家咖啡连锁店铺会用订书钉分别在外包装纸袋两侧和中间固定。作为外卖骑手，我们也希望餐厅能使用更牢固的方式包装封口，万一遇到食品少装或是撒漏现象，很容易区分责任。”王军说。

在包装袋上粘贴胶条、保鲜膜包裹等也是商家常用的封口方式。在位于北京市朝阳区金地中心的喜茶茶饮店取餐台，记者注意到，等待取走的外卖包装袋口上加贴了“外卖安心贴”的统一标签，上面还印有“如安心贴被撕开，请拒收并及时联系我们”的提醒。门店经理乔伟告诉记者，他们一直注重食品安全管理，支持无接触配送外卖服务，并增设外卖专用取餐台。

封签费用成本会不会转嫁给消费者？这也是不少消费者关心的问题。从记者调查的餐饮企业来看，均表示不会额外收取封签费。对此，傅龙成解释说，外卖封签是目前餐饮外卖的普遍做法，也是餐饮企业确保配送食品安全的方法之一，从规范管理来看，绝大部分餐饮企业已自觉进行外卖餐饮食品的封口或封签，以防止配送过程中被恶意开启，最大程度降低了食品安全风险问题；从行业发展来看，并不会增加成本。

记者注意到，也有一些餐馆的外卖只是简单地用塑料袋包装，或仅在袋口系一个活扣。有外卖骑手认为，部分商家未实行封签的原因，主要是由于商家对封签认知度比较低，或者担心用餐高峰期时封签增加打包时间影响配送效率。

美团外卖北京区域相关负责人刘平表示，美团外卖积极响应北京市相关条例、指引的规定，将加大宣传力度，引导外卖经营者尽快规范使用外卖封签。

(责编：申佳平、陈键)