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抓牢汽车产业发展新机遇

刘 瑾
2022年04月02日09:21 | 来源：经济日报
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原标题：抓牢汽车产业发展新机遇

　　要在下半场继续胜出，我们必须正视产业发展进程中面临的种种困难和挑战，立足自身实际，扬长补短，变压力为动力，抓牢汽车产业发展新机遇。中国车企乘势而上，务必要打好关键技术、供应链、营销和服务体系的攻坚战，深耕细作，久久为功。

　　近日，全球汽车信息平台MarkLines发布了2021年全球纯电动汽车销量数据，前20名中有12家中国汽车企业。中国车企正成为国际新能源汽车舞台的重要力量。

　　智能化和电动化变革为中国汽车产业换道超车孕育出新机遇，特别是在国家创新战略驱动下，中国车企在新能源汽车上半场实现良好开局。要在下半场继续胜出，我们必须正视产业发展进程中面临的种种困难和挑战，立足自身实际，扬长补短，变压力为动力，抓牢汽车产业发展新机遇。

　　从行业层面来看，与有着100多年历史的世界汽车工业相比，中国汽车工业与成熟的市场阶段尚有距离，行业格局也处于剧烈变动中。过去一年，传统燃油车市场留存85个品牌，月销量千台以下的品牌有34个，有9个品牌消亡。在新能源汽车赛道，我国汽车产业换道先行，取得了某些先发效应，为我国由汽车大国转向汽车强国提供了机会，但机会窗口期不会太长。

　　从企业表现来看，能走到今天的国际知名汽车品牌，无不是经历了多次兼并重组和大量汽车品牌的消亡，各自有着出众的技术、产品、服务及品牌体验。中国汽车工业传统自主品牌实力不断增长，造车新势力也相继崛起，但依然整体面临巨大的生存和发展问题。亏损、低利润以及不够稳定的供应链，让不少中国车企仍徘徊在生死线的边缘。

　　正视压力，也要心怀梦想。我国新能源汽车发展，虽然面临种种挑战，但同时也具备良好的政策环境和产业基础。汽车作为国民经济的重要支柱产业，技术含量高、产业链长、国际化水平高。国家高度重视汽车产业发展，明确了包容准确的技术路线，建立了有利于技术进步和企业创新的产业政策体系。宁德时代跃居全球动力电池企业首位，对中国汽车产业的支撑力大幅增强。有鉴于此，中国车企乘势而上，务必要打好关键技术、供应链、营销和服务体系的攻坚战，深耕细作，久久为功。

　　正视压力，追逐梦想，必须争取主动。要让更多关键技术牢牢掌握在自己手中。过去，中国车企主要是“跟随”，但作为新能源领域的先行者，多数中国车企已经意识到必须自己做研发创新，持续多年保持巨额研发投入。目前，新能源汽车和智能网联汽车领域，还面临着很多技术创新的“无人区”。要打造出世界级品牌和产品，中国车企必须紧抓源头性技术研发，加强核心技术储备，掌握世界领先的技术。

　　冲破艰难险阻，让梦想变为现实，供应链稳定至关重要。市场调研公司IC Insights数据显示，2021年中国汽车芯片自给率不足5%。过去，很多中国车企都是交给一级配套商来做，如今继续选择国际供应商在短期内或许是快速提升竞争力的选择，但从长期来看，国产供应链的安全才是安身立命之本。要赢得先机，必须超常规地重视电动化、网络化、智能化这三条供应链的建设——目标是做到在开放条件下的自主可控。

　　中国车企要在国际新能源汽车舞台真正立于不败之地，营销和服务体系必须与时俱进，敢于争先。中国车企要积极拥抱以用户为中心的营销变革，借助数字化技术，努力构建直达消费者的能力，同时，中国车企在服务环节要对标国际知名品牌，通过完善服务体系，提供高质量服务，不断提升做强品牌知名度、美誉度、忠诚度和国际市场影响力、竞争力。

　　当前，新能源汽车已开始全面竞争，汽车产业也已进入颠覆性变化阶段。星光不问赶路人，中国车企需踔厉奋发、风雨兼程，争取早日打造出具有国际竞争力的汽车品牌，为早日实现汽车强国梦想贡献力量。

(责编：申佳平、陈键)

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