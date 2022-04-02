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产业协作不断深入 超千家在京企业机构在雄安注册

2022年04月02日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：产业协作不断深入 超千家在京企业机构在雄安注册

　　中新网北京4月1日电 (徐婧 杜燕)北京积极支持符合雄安新区功能定位的创新资源在雄安新区布局发展，目前已有超千家在京企业机构在雄安注册，其中中关村高科技企业设立分支机构142家。十余家北京市属国企充分发挥技术和管理优势，主动参与支持雄安新区基础设施建设、生态环境治理和金融服务。

　　这是记者4月1日从北京市发改委获悉的。

　　十余家北京市属国企参与支持雄安建设

　　记者了解到，从设立之初，雄安新区就高起点、高标准编制了规划体系和政策体系，为建设发展打下了坚实基础。五年来，这座承载千年大计、国家大事的“未来之城”，每一天都在创造历史。

　　京雄两地协同创新和产业协作不断深入。北京积极支持符合雄安新区功能定位的创新资源在雄安新区布局发展，目前已有超千家在京企业机构在雄安注册。十余家北京市属国企充分发挥技术和管理优势，主动参与支持雄安新区基础设施建设、生态环境治理和金融服务；华夏银行河北雄安分行开业。城市副中心管委会、雄安新区管委会联合印发《关于建立北京城市副中心与河北雄安新区工作对接机制的方案》，持续深化“两翼”沟通交流合作。

　　2021年，雄安新区启动区、起步区加快建设，重点片区框架全面拉开，全年完成固定资产投资比上年增长22.1%，保持全省领先，中国卫星网络集团、中国中化集团等央企落户雄安，中关村科技园等一批高科技项目也在加快落地。

　　为优化区域营商环境，京津冀三地及雄安新区实现互设“跨省通办”窗口，京津冀“一网通办”专区新增区域服务事项55项。三地税务部门联合制定19项跨区域协同便利化举措，共同发布京津冀办税事项“最多跑一次”清单。

　　支持创新资源在雄安新区集聚发展

　　在规划产业发展方面，雄安新区中关村科技园规划正加快建设，北京市科委、中关村委员会日前透露，雄安新区中关村科技园发展规划正在加快编制，北京加强应用场景和工程项目需求对接，支持符合雄安新区功能定位的创新资源在雄安新区集聚发展。

　　在两地企业合作方面，京雄两地持续深化拓展合作领域，结合雄安新区传统产业转型升级需求，组织企业开展精准对接。支持北京市属国企在基础设施、城市运营、保障房建设、环境治理、产业发展等领域，以市场化方式参与雄安新区建设；支持市属金融机构创新金融服务模式，发展科技金融、普惠金融、绿色金融，为雄安新区建设发展提供综合金融服务。鼓励北京市社会组织参与雄安新区建设服务。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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