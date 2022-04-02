卜振兴

原标题：转债投资热勿忘有风险

转债市场规模快速增长和投资者热情持续高涨，是市场供需两方共同作用的结果。作为兼具股性和债性的投资品种，转债所具有的投资风险也不应忽视。

近期，转债市场交易火热，投资者交易情绪高涨。从年初至今，转债市场发行规模已经超过900亿元，其中包括新上市的“巨无霸”兴业转债，单只发行规模达500亿元。从市场交易情况来看，今年第一季度转债市场的成交额达到4.19万亿元，远超2021年一季度。

所谓转债，指的是上市公司发行的可转换公司债券，是一种附带期权性质的债券。投资人可以在发行结束6个月后，依据约定的条件随时转换股份，可以选择持有该债券，或者转换成公司股票。

转债市场规模快速增长和投资者热情持续高涨，是市场供需两方共同作用的结果。从发行角度看，转债融资成本、发行费用均较低。转债一般设定较低的票面利率，上市公司每年只需支付较少利息，相对于一般债券，融资成本低。一旦转成股票，发行人便无须偿还本金和支付利息。同时，转债发行费用低，对股本稀释平缓，不会对企业经营业绩形成较大压力，目前已经成为上市公司再融资的重要选择。此外，转债还可用于商业银行补充核心一级资本。部分银行中长期面临更高的资本管理能力要求，发行转债成为补充核心一级资本的重要工具和手段。

从投资角度看，转债投资热情高涨，主要基于以下原因。其一，转债兼具股性和债性，可谓“进可攻、退可守”。当股市下跌的时候，转债是有债底支撑的，具有一定的抗跌性。而在股市走强的时候，转债的期权价值会带动转债价格跟随正股价格上涨，具有明显的进攻性。其二，转债交易机制灵活，不设置涨停板，同时免交印花税，相较于股票，其交易费用和成本更低。

除此之外，机构参与转债投资热情不断增加。资管新规发布以来，以银行理财为代表的资管机构开始推进产品净值化转型，机构之间竞争加剧，丰富理财产品品种成为机构的现实需求。“固收+”产品以债券资产为基础，再配置权益、商品等类型资产，能丰富产品类型，超越单一资产，成为资管机构的重要选择，转债这种攻守兼备的资产因而受到机构偏爱。同时，转债在理财产品的投资中是计入债权类资产的，可以弥补纯固收产品收益不足的问题。相关需求的增加，推动了转债市场扩容。

尽管转债市场热度不减，但是作为兼具股性和债性的投资品种，转债所具有的投资风险也不应忽视。首先，需关注转债的估值风险。近年来转债市场经历了连续上涨，目前市场上接近一半转债的转股溢价率超过30%，存在估值风险。投资者应理性投资，切勿盲目追高。其次，需关注其信用风险。债底是转债投资保障收益的底线。作为一种公司信用类债券，转债理论上是存在违约风险的，从美国等转债市场的经验来看，转债也出现了不能兑付的情况，投资者需注意选择资质较好、有业绩支撑的标的。再次，还需关注其条款风险。作为一种附带期权性质的债券品种，投资者需要关注转股价格、转股平价等指标，也要关注转股条款和赎回条款，对于具有较高转股溢价率的转债，尤其要关注强制赎回公告等，避免由此给转债投资带来赎回风险。

（作者系中国邮政储蓄银行高级经济师）

(责编：申佳平、陈键)