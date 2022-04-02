马 辉 周元鹏

原标题：银行服务小微重在落实

近日，中国银保监会消费者权益保护局发布关于信贷融资费用问题典型案例的通报，多家银行因对小微企业违规及不当收费问题被点名。

对于个别银行在为小微企业提供金融服务中的违规收费乱象，媒体曾多次曝光。比如，有的银行违规收取监管机构明确要求减免的费用，甚至违反三令五申的“两禁两限”政策；有的银行要求小微企业将一定比例的信贷资金转为存款；有的银行诱导小微企业承担合同项下的抵押评估费和登记费；有的银行捆绑销售保险、理财等产品……有关行为不同程度地增加了小微企业融资成本，折射出个别银行对于服务小微企业存在“好政策难落地”的情况。

小微企业是创业富民的重要渠道，在扩大就业、增加收入、改善民生、促进稳定、增加税收、活跃经济等方面具有不可忽视的作用。当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加之国际形势复杂严峻，新冠肺炎疫情全球大流行，以及国际大宗商品价格上涨，部分小微企业出现成本高企、利润下滑和流动性压力，融资难、融资贵困境必须得到重视。

我国一直高度重视解决小微企业经营难题，近几年《政府工作报告》都强调着力稳市场保就业、降低小微企业费用负担、完善企业减负纾困政策。监管机构出台了一系列金融支持小微企业的措施，为小微企业“解压、减负、提能”，要求银行业金融机构坚决贯彻国家决策部署，持续加大减费让利力度，切实降低小微企业融资成本，促进了小微企业信贷规模增长。截至2021年末，我国小微企业贷款余额近50万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额19.1万亿元，同比增长近25%，较各项贷款增速高出近14个百分点。

银行业机构要提高政治站位，坚定落实“六稳”“六保”要求，积极提高小微企业信贷供给，大力推进“扩面、增量、降价”，增加首贷、信用贷、续贷和中长期贷款，加大对“专精特新”企业、科技型创新型小微企业的支持力度，探索开设小微专营网点、小微特色网点，以差异化、精准化措施增强小微企业金融服务的可得性。银行业机构还要认识到，为小微企业减费让利是履行社会责任、展现社会担当的重要体现，切莫“口惠而实不至”。

具体来说，需要做好以下几个方面的工作。一是减负收费清单化。在减费让利上，银行既要执行好监管部门要求的“规定动作”，也可以在账户服务、现金管理、结算服务、外汇服务、咨询服务等项目上，出台自己的减费让利“自选动作”，合力压降小微企业融资成本，扩大惠企利民覆盖面。二是政策传导全覆盖。就小微企业减费让利政策，银行对内要向员工传导到位，强化人控、机控联动，做到合规收费、公开透明，确保应降尽降；对外要向小微企业宣传到位，主动履行告知义务，保障企业的知情权和自主选择权，确保减费让利应享尽享。三是服务流程数字化。借助人工智能和大数据，将金融科技嵌入小微企业服务全流程，实行自动获客、线上办理、批量操作和智能风控，提高服务效率，让减费让利政策精准触达小微企业。四是落实情况“回头看”。银行要开展小微企业减费让利情况专项检查，发现问题应立查立改、严肃问责，让国家好政策惠及更多小微企业，促进小微企业蓬勃发展。

(责编：申佳平、陈键)