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美国制造业景气指数跌至近两年来最低值

2022年04月02日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：美国制造业景气指数跌至近两年来最低值

　　美国供应管理学会(ISM)4月1日发布的数据显示，3月美国制造业景气指数环比下降1.5个点至57.1，创该指数近两年来的最低值。

　　ISM称，该指数高于50表明制造业活动扩张。不过，有分析人士指出，3月该指数下滑至2020年9月以来的最低水平，反映出美国制造业的增长动力正在减弱。

　　数据显示，3月ISM新订单指数下降7.9个点至53.8，生产指数下降4个点至54.5，生产者支付价格指数上涨11.5个点至87.1，就业指数上涨3.4个点至56.3，订单积压指数下降5个点至60。这表明，美国制造业需求在放缓，物价压力在加剧，产能限制开始出现消减迹象。

　　ISM制造业调查委员会主席提摩西·菲奥里当天在一份声明中说，美国制造业仍处于需求驱动的、受供应链限制的大环境中。3月，需求虽有所放缓，但仍处于增长状态。企业在解决供应链层面的劳动力短缺问题时取得了一些进展。受能源价格波动影响，制造业价格呈现加速扩张之势。

　　菲奥里表示，在规模最大的6个制造业领域中，食品、机械、运输设备等5个领域保持了温和至强劲的增长。从行业表现来看，服装、皮革、家具、食品、电子设备和家用电器等领域增长领先。

　　彭博新闻社说，在乌克兰紧张局势的影响下，全球能源、重金属等大宗商品的价格被进一步推高，这给美国制造业带来了较以往更大的物价压力，生产者支付价格指数直接创下2020年年底以来的最大月度涨幅。3月的制造业数据传递出一个信息，即伴随物价压力的增长和行业需求的放缓，美国制造业面临的不确定性在增加。(记者 王帆)

(责编：赵竹青、陈键)

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