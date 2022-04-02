朱琳

原标题：金砖开启“中国年”

本报讯（记者朱琳）在中国贸促会3月31日召开的例行新闻发布会上，中国贸促会新闻发言人、办公室主任于毅介绍说，中国是今年金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤。作为金砖国家领导人会晤的重要配套活动，中国贸促会将在今年举办金砖国家工商论坛。

于毅在回答经济日报记者提问时表示，受新冠肺炎疫情影响，近两年工商论坛都在线上举办。今年金砖开启“中国年”，五国工商界对本次论坛高度期待。因此将积极邀请金砖国家领导人出席工商论坛并发表讲话，提振金砖国家工商界合作热情和信心，深化新兴经济体和发展中国家之间的经贸关系，巩固和扩大金砖国家经贸务实合作的发展势头。

金砖国家工商论坛是金砖五国加强工商界合作的重要平台，旨在促进金砖国家工商界加强对话交流，发出新兴市场和发展中国家工商界声音，挖掘经济发展新动能，发展高质量务实经贸合作，推动金砖经贸合作走深走实。“在疫情叠加乌克兰局势冲击全球市场的大背景下，提振全球工商界合作信心尤为重要，此次举办金砖国家工商论坛将通过深化务实合作对此作出努力。我们希望此次论坛汇聚广泛共识，紧密利益纽带，推动各国工商界在建设开放型世界经济、抗疫合作、发展数字经济、实现绿色可持续转型、稳定全球产业链价值链等方面的交流与合作。”于毅说。

针对当前外贸形势和外贸企业面临的困难和问题，于毅表示，中国贸促会近期对外贸企业经营情况调研时发现，外贸企业反映的问题主要集中在四个方面。一是海运费依然居高不下；二是能源、原材料价格上涨；三是全球供应链瓶颈尚未缓解；四是俄乌冲突影响。对此，中国贸促会将充分调动全国各地方和各行业贸促会的主动性，积极发挥连接政企、衔接内外、对接供需的机构优势，密切跟踪研判形势，广泛深入开展企业调研，为政府部门出台政策提建议，不断拓展服务内容，全面提升服务质量，多措并举强化对企业服务。

于毅表示，在贸易投资促进服务方面，将制定实施稳外贸稳外资行动计划，延伸“贸促云展”平台功能，办好国际贸易数字展览会，加强跨境电商等贸易新业态政策解读和信息服务，帮助企业稳订单稳市场。全面加强《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等自贸协定的宣传推广和专业培训，跟踪RCEP实施对地方和行业的影响，针对不同地区、不同行业、不同产品，编发实用性较强的应用指南，组织针对性较强的专题培训，帮助企业吃透用好RCEP原产地累积规则，增强运用协定的能力，降低进出口成本，提升产品国际竞争力，不断提高企业享惠率和享惠金额，让更多企业享受RCEP红利。数据显示，近3年，全国贸促系统签发优惠原产地证享惠金额分别增长21.92%、23.03%、41.05%。

在商事法律服务方面，将不断优化“贸法通”平台服务，扩大企业国际化经营合规风险排查覆盖面，强化经贸摩擦预警，做好应对“两反一保”案件工作，提升仲裁和调解服务水平，帮助企业在国际经营中维护自身权益。

在参与全球经济治理方面，将积极组织中国企业代表参与二十国集团（G20）、金砖国家、亚太经合组织（APEC）等多边机制下的工商合作，反映中国工商界关切，推动全球经济治理体系朝着更加公正合理方向发展，为中国企业对外经贸合作争取有利的政策环境。特别是作为G20下重要工商合作机制的二十国集团工商峰会（B20），是国际工商界参与全球经济治理的首要平台。今年的B20，60余名中国企业代表深度参与，首次实现了全部7个议题工作组中方联合主席的全覆盖。

(责编：申佳平、陈键)