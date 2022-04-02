谢 飞

原标题：俄乌冲突加剧德国通胀压力

在德国柏林的一家超市，货架上的食用油所剩无几。

本报记者 谢 飞摄

受新冠肺炎疫情持续以及俄乌冲突的影响，作为最依赖俄罗斯能源的欧洲国家之一，德国经济面临严重的通胀压力。当前俄乌冲突面临较大不确定性，冲突持续时间及范围将对国际能源市场产生影响，进而影响德国的物价水平。虽然俄乌冲突不会像新冠肺炎疫情那样导致世界经济断崖式下跌，但恢复所需的时间可能更长。

新冠肺炎疫情的阴霾还未散去，俄乌冲突又打断了欧洲经济复苏进程。作为欧洲“火车头”以及最依赖俄罗斯能源的国家之一，德国经济面临严重的通胀压力，甚至是滞胀风险，寒意十足。

根据德国联邦统计局的最新初步核算，今年3月份德国居民消费价格指数（CPI）达到7.3%，远超专家此前预测的6.3%，接近上个世纪80年代两伊战争期间的物价增长水平。物价之所以创40年新高，最主要原因是能源和食品价格快速上涨。具体而言，德国3月份能源价格同比上涨39.5%，食品价格同比上涨6.2%。

欧洲能源价格在俄乌冲突爆发之前就已呈现上涨趋势，冲突加剧了这一趋势。德国联邦统计局的最新数据显示，在俄乌冲突爆发前，能源市场的不确定性和天然气市场的紧张供应形势已导致能源价格大幅上涨。2022年2月份，所有能源价格均已同比大幅上涨，德国进口能源价格同比涨幅为129.5%，国内生产的能源成本同比增长68%，消费者和家庭必须为能源和燃料多支付22.5%。

近日，德国最权威的经济预测机构——德国经济专家委员会向德国联邦政府提交了最新的宏观经济预测报告，认为今年德国GDP增速仅为1.8%。在去年11月份的报告中，该委员会对今年经济的预测值尚为4.6%。报告同时指出，2023年德国经济增速有望恢复至3.6%。该委员会成员施尼策认为，俄乌冲突对德国经济将产生重大冲击和影响，对俄实施能源禁运十分危险。施尼策表示，如果冲突升级导致能源供应及原材料初级产品供应紧张且价格上涨，德国经济将面临结构性冲击，这种冲击的影响将远大于新冠肺炎疫情。

该委员会另一名成员威兰德认为，当前俄乌冲突面临较大不确定性。冲突持续时间及范围将对国际能源市场产生影响，进而影响德国的物价水平。虽然俄乌冲突不会像新冠肺炎疫情那样导致世界经济断崖式下跌，但恢复所需的时间可能更长。

俄乌冲突爆发以来，包括德国在内的西方国家对俄罗斯实施了一系列的经济制裁，但同时也开始遭遇制裁措施的“反噬”。目前德国出口企业的市场信心已经受到冲击。德国伊福经济研究所数据显示，3月份德国出口预期指数已经降至-2.3，而该指标2月份时还高达17.0。该所所长福斯特表示，与俄罗斯贸易联系较多的企业对未来几个月的预期显得尤为悲观，德国对俄出口增长将明显放缓。

与此同时，伊福经济研究所对今年德国经济增长预期也从此前的3.7%大幅下调到2.2%至3.1%之间。分析认为，俄乌冲突大幅推高国际能源价格，冲击全球供应链体系，导致原材料和初级产品价格上涨和供应紧缺，给德国经济带来巨大不确定性。同时原材料和能源价格上涨给德国经济带来相当大的通胀压力。该所预测今年德国通胀率可能会升到5.1%至6.1%，较此前3.3%的预期大幅上涨。

俄乌冲突也给德国普通民众的生活带来了一些影响。例如近期在德国大部分地区都出现了面粉和食用油供应紧张的情况。经济日报记者在采访中发现，近两周来柏林不少超市的面粉和食用油都处于仅有少量存货或缺货状态。一些超市的面包供应也较此前减少。为了阻止大规模的恐慌性囤积行为，不少卖场也不得不对这两类食品采取限购措施。

是否应对俄罗斯实施能源禁运成为当前德国国内被最广泛讨论的议题。部分专家认为，德国能够承受对俄实施全面能源禁运带来的负面影响。但德国总理朔尔茨和经济部长哈贝克都对这一方案予以明确拒绝。德国经济研究所所长弗拉茨彻更是预测，如果德国对俄罗斯能源实施禁运，德国通胀率有可能达到10%。近日，德国经济东方委员会也警告称，德国及其盟友对俄罗斯实施的制裁措施不应当以摧毁俄罗斯经济为目标，而是应当精准地对俄罗斯政治高层的行为施加压力。

专家分析认为，俄乌冲突及西方采取的制裁措施对德国企业的中长期影响尚不明确。不少企业认为，当前局势对继续在俄投资并扩展业务产生较大影响。虽然在俄经营的德国企业面临一定困难，大多数企业仍希望继续留在俄罗斯。在俄从事经营活动的德国企业超过3600家，雇员总数为28万。仅德国制造业企业在俄直接投资就高达250亿欧元。

(责编：申佳平、陈键)