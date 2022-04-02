人民网北京4月2日电 （记者杜燕飞）中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）日前公布了2021年度经营业绩。

报告显示，截至2021年末，建设银行资产总额达30.25万亿元，增幅7.54%；实现净利润3039.28亿元，较上年增长11.09%；净利息收益率为2.13%，平均资产回报率1.04%，加权平均净资产收益率12.55%，资本充足率17.85%，不良率1.42%，较去年下降0.14个百分点。

“2021年，建设银行以新的金融思维引导更多金融资源到经济社会的重点领域和薄弱环节，助力构建新发展格局，推动高质量发展，自身也实现‘十四五’良好开局。”建设银行董事长田国立表示，下一步将继续以科技数据为支撑，以数字化转型为手段，推进住房租赁、普惠金融、乡村振兴等战略和绿色发展、科技创新、财富管理等新的领域久久为功。

加快保障性租赁住房建设

2017年以来，建设银行率先提出住房租赁战略，逐步形成了一套“平台+金融+机构+租赁产品和服务”四位一体的服务模式，在促进房屋回归居住本源的同时，实现了获客活客和综合服务能力的提升。

报告显示，2021年，建设银行支持保障性租赁住房建设，在全国主要城市对接超过300个项目，支持建设的保障性租赁住房系统在50多个城市上线运行。探索长租房运营可持续模式，开业运营179个“CCB建融家园”长租社区，并融入智慧社区和公共、金融、创业服务。探索住房租赁与城市更新、乡村振兴相结合，在北京、广州等地支持城中村和老旧小区改造。

报告指出，截至2021年末，建设银行住房租赁综合服务平台覆盖全国96%的地级及以上行政区，为1.5万家企业、3,800万个人房东和租客提供阳光透明的交易平台。住房租赁贷款余额1,334.61亿元，增幅60.02%。

“我们坚持以住房租赁推广‘长住即安家’的理念，让房屋回归居住本源。支持保障性租赁住房建设，结合城市更新，激活闲置房源，打造建融公寓、城中村新居，让新市民住上体面舒适的新家。”田国立表示。

推动普惠金融高质量发展

近年来，建设银行探索打造出以“批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务”为核心的数字普惠金融模式，丰富“小微快贷”“个人经营快贷”“裕农快贷”“交易快贷”产品体系，推动实现普惠金融业务高质量发展。

报告显示，截至2021年末，建设银行普惠金融贷款余额1.87万亿元，较上年末增长31.6%；普惠金融贷款客户193.67万户，较上年末新增24.12万户；当年新发放普惠型小微企业贷款利率4.16%，同比下降0.2个百分点；“建行惠懂你”APP认证企业639.6万户，较上年末新增194.73万户，授信金额9899亿元，较上年末新增5500.5亿元；设立“建行惠懂你”平台运营中心，小微企业首贷客户超16万户。

针对中小型科技企业“评价难、融资难”问题，报告显示，截至2021年末，建设银行为国家级高新技术企业、科技型中小企业提供的贷款余额为8653.7亿元；以“创业者港湾”已推广至19个省市，为90000余家入湾企业提供信贷支持超300亿元。

同时，建设银行以新金融实践服务“三农”领域。报告显示，2021年末，建设银行涉农贷款余额2.47万亿元，较上年末增长18.05%；建立“建行裕农通”普惠金融服务点51万个，覆盖全国80%的乡镇及行政村；构建“建行裕农通”乡村振兴综合服务平台，注册用户超200万户，累计发放贷款51.19亿元。

强化金融科技内外赋能

近年来，建设银行完善金融科技体制机制，强化金融科技资源和人才投入，以科技和数据驱动传统业务升级重构，重塑商业银行服务模式。

报告显示，2021年，建设银行金融科技投入为235.76亿元，同比增长6.64%，占经营收入的3.08%；全年实施业务需求项8.6万个，较上年增长104.2%，促进业务发展和能力提升；截至2021年末，建设银行金融科技人员数量为15121人，占集团人数的4.03%。

在金融科技支持下，建设银行构建以手机银行、建行生活APP“双子星”企业级平台为核心、多渠道布局、企业级优先、特色化补充、线上线下融合发展的生态场景体系。报告显示，截至2021年末，建设银行个人手机银行用户数4.17亿户，建行生活APP注册用户数突破3400万户。

同时，建设银行依托金融科技实力，助力各级政府推进“互联网+政务服务”建设，截至2021年末，建设银行累计与29个省级政府建立智慧政务合作关系，参与政务服务、监管平台及应用场景建设；平台注册用户超2亿户，累计业务办理量超25亿笔；“政融支付”场景不断丰富，上线便民缴费项目12000余个，累计缴费金额突破1000亿元。

“无科技，不金融，以科技和数据向业务、客户和社会赋能渐入佳境。对内，重塑银行服务模式，让金融资源精准投送到最需要的地方，用新的方法和工具去服务客户、纾解痛点、拓展业务；对外，用金融科技助力社会治理。”田国立说。

(责编：张文婷、高雷)