新华社北京4月2日电（记者王优玲）无障碍环境建设是一个国家和社会文明程度的重要标志。住房和城乡建设部标准定额司副司长王玮2日说，我国加快构建完善新型工程建设无障碍标准体系，从无障碍设施、环境建设等方面明确了相关要求，切实推动无障碍环境建设高质量发展。

住房和城乡建设部、中国残联2日举行新闻发布会，对4月1日起正式实施的《建筑与市政工程无障碍通用规范》进行解读并回答记者提问。

王玮说，通用规范以保障无障碍设施建设的安全性、便利性、系统性为主要目的，对无障碍通行、服务、信息交流设施建设以及无障碍设施施工验收和维护等作出了较为系统的规定。标准水平得到提升，有关指标与技术要求与国际先进水平基本一致。

王玮说，为适应国际通行的技术法规和技术标准运行规则，按照新时期标准化改革的要求，新型无障碍设施建设技术标准体系分为三个层次，通用规范作为顶层强制性国家工程规范，是技术法规体系的重要组成部分，具有强制约束力。如果违反强制性工程规范，将依法作出严肃处理。

当前，我国正在推进无障碍环境建设，城乡老旧小区改造中包含大量的适老化改造和无障碍改造等，人民群众的“急难愁盼”问题需要得到大力解决。

中国残联维权部副主任张东旺说，近些年来，中国残联积极向相关部委反映残疾人士无障碍需求，配合推进完善无障碍环境建设顶层设计，制定和实施了一系列无障碍环境建设的政策和标准，共同推进无障碍环境建设。

记者从发布会上了解到，下一步，住房和城乡建设部将对照通用规范开展无障碍标准体系的系统梳理工作，做好无障碍设施建设各项标准的协调衔接。并进一步扩大关注视角，加快推进标准国际化进程，进一步提高标准水平。中国残联将组织残疾人士参与无障碍体验促进督导工作，加大困难重度残疾人家庭无障碍改造力度，加快建设形成设施齐备、功能完善、信息通畅、体验舒适的无障碍环境。

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