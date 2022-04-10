本报广州4月9日电 （记者陈伟光、罗艾桦）红棉绽放，珠江奔流，安静雅致的会议室里，千里之外的三一重工北京桩机工厂生产场景展现在“屏”上。“依托树根互联股份有限公司打造的工业互联网操作系统‘根云平台’，我们完成了整个工厂升级改造。8个柔性工作中心、16条智能化产线、375台全联网生产设备，实现生产制造要素全链接，劳动生产率提高了85％，生产周期从30天缩短至7天。”三一集团有关负责人说。

“树根互联”所在的琶洲人工智能与数字经济试验区，位于广东省广州市海珠区，是国家新型工业化产业示范基地和国家电子商务示范基地，更是推动广州实现老城市新活力和“四个出新出彩”的重要平台，是粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要承载区。近年来，以“琶洲试验区”为平台，以“建设世界一流数字经济示范区”为目标，广州大力推动数字产业化和产业数字化，尤其是着力发力制造业数字化，打造数字技术与实体经济融合发展高地。

广州琶洲人工智能与数字经济试验区管委会主任郭明富介绍，未来的制造业转型主要是指网络化、数字化、智能化的转型，这些转型需要工业互联网操作系统来支撑。

“‘根云平台’目前可支持超过1100种工业协议，连接超90万台高价值工业设备，设备类型超过5000种。”树根互联股份有限公司联合创始人、首席执行官贺东东说。

“让每一件纺织品的背后都有关于我们的故事。”同样位于琶洲试验区的广州致景信息科技有限公司，也从早期探索解决“找布难”，发展到通过纺织工业互联网数字化系统“飞梭智纺”构建全产业链数智新基建，服务织布厂超8000家，累计接入织机超过60万台。

广州提出“制造业立市”，并聚焦数字经济核心产业、智能网联和新能源汽车、绿色石化和新材料、生物医药与健康、现代高端装备等五大支柱产业。

“力争到2025年打造100家数字化、网络化、智能化、绿色化‘四化’平台，引进培育200家左右制造业数字化转型服务商，构筑10家以上国家级特色专业型工业互联网平台，推动3500家规模以上工业企业数字化转型，真正变制造业为‘智造业’，实现数产融合。”广州市政府副秘书长，市工信局党组书记、局长高裕跃表示。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 04 版）

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