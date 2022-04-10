本报记者 季觉苏 田 泓 王伟健

“土豆9份，西蓝花7份，娃娃菜7份……”4月9日下午4时50分左右，上海市浦东新区惠南镇大润发超市发货区，上海大润发南汇店店长王忠魁和员工们正给附近民乐城建欣苑东苑小区28号楼居民的集体采购分发货品。他和105名员工打地铺在店里已值守了32天。仓库里货品充盈，一车车打包好的物资等待着送货车……

上海正敦促各区根据保供白名单，将批发市场、配送中心、物流中心、电商大仓、中央厨房等流通节点应开尽开，让商业保供体系在落实防疫措施前提下渐次运行起来。上海市商务委主任顾军介绍，反映较多的抢菜难、送不到问题，主要是末端配送承受较大压力。为了解决保供的节点、网点、人员、运力难题和打通“最后一公里”“最后一百米”，上海更多运用市场手段，释放市场力量，加强生活物资保障。

按照分类管理原则，在封控区和管控区，上海要求电商前置仓、超市卖场、生鲜菜店、连锁餐饮、药店等商业网点应开尽开，关门不停业，线上下单，线下理货，集订集送。4月8日，上海共有9个电商前置仓、17个超市卖场恢复营业。

街头快递骑手逐渐增多。4月7日，上海市宣布，支持保供企业在全国统筹调配资源，引进充实新的保供人员；允许非涉疫原因被封控在小区的快递小哥等保供人员，回到保供岗位；统筹快递等物流资源，对接电商平台，补足配送力量，完成社区“最后一公里”配送。

4月9日，被封控在社区的“饿了么”外卖员刘森拿到返岗通行证，“更多同事陆续收到通知上岗，都急着为市民派送！”4月8日起，“饿了么”“大润发”“盒马”“菜鸟”等平台已积极组织符合条件的本地人员尽快重返岗位，并从外地调集增援力量，即将新增抗疫保供人员3000人，主要是快递员、外卖员、仓店拣货员。

在特殊人群兜底保障方面，对于独居老人、妇婴等特殊人群，上海各区建立重点保供企业和重点街镇对接的应急保供机制，以街镇、社区、楼组为单位，摸排信息，落实保供。为了保障妇婴的物资供应，“孩子王”母婴童连锁门店制定应急方案，苏沪前置仓优先发货，门店留守店员加班加点配货发货，还通过快递公司，全力保障无接触配送。京东健康紧急上线“药品求助登记平台”，截至4月6日，收到上海2.4万条慢性病患者求助信息，联合京东物流，特事特办，加大投入，解决用药需求。

上海蔬菜集团对接江苏、浙江、安徽、湖北等11个省份20多个蔬菜基地，确保货源充足，每天陆续有500吨货物进入上海，批发市场日均保有量不低于2000吨。

在物流方面，顾军介绍，国家相关部委已建立部级协调机制，畅通跨省运输。同时，上海也在采取铁路、公路联运的模式向本市调配生活物资。上海将继续推进跨省物流无接触过货机制，已有江苏昆山、浙江平湖和市内的西郊国际3个生活物资中转站投入运行。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 03 版）

(责编：乔业琼、杨迪)