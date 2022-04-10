据新华社北京4月9日电 （记者叶昊鸣）记者9日从交通运输部获悉：针对当前货运物流存在的突出问题，交通运输部部署落实货运物流保通保畅工作，要求严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点，严禁擅自关停高速公路服务区。要建立统一格式、全国互认、办理便捷的通行证制度，确保通行证全国通行。

据交通运输部有关负责人介绍，部分地区政策落实不到位、层层加码的问题仍然存在，长三角等部分涉疫地区物流运行不畅问题较为突出，必须采取更加切实有效措施，着力打通堵点卡点，保证全国物流运行顺畅，加强货车司机服务保障。

这位负责人表示，要确保坚决阻断病毒传播渠道，确保公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断。要依法依规制定通行管控措施，不得层层加码、一刀切，确保通行管控政策统一。要及时为货车司机提供餐饮、如厕等基本生活服务，加密设置核酸检测点，确保货车司机服务措施到位。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 03 版）

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