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北京：专项整治阻车桩等5类公共服务设施

2022年04月10日08:33 | 来源：北京青年报
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原标题：专项整治阻车桩等 5类公共服务设施

　　本报讯（记者 王斌）北京青年报记者从北京市城市管理委获悉，今年本市将重点治理阻车桩等5类公共服务设施。此外，本市将集中开展护栏专项治理，包括撤除占压盲道、斑马线护栏，撤除机动车分道线护栏，撤除小区、学校、医院出入口机非隔离护栏，撤除人行步道长距离护栏等。

　　去年，东城区完成东四南、北大街环境整治，沿街各种杆体通过“多杆合一”改造，从519根减少到204根。各种设备箱也进行景观化、小型化、隐形化改造。腾退出的空间很多都建成了口袋公园，为附近居民提供休闲场所。

　　据市城市管理委景观处邓玮皓表示，今年6月底前，全市将完成阻车桩、棚亭柜、标识牌、宣传栏、设备箱等5类公共服务设施治理，解决市民反映强烈的占道阻路、设置不规范等问题。

　　主要内容包括：撤除人行步道中央阻碍行人通行、人行步道出入口间距小于1.3米、距离盲道边缘小于0.25米、宽度小于2米人行步道以及学校、医院出入口占压人行横道线阻车桩；撤除占用盲道、消防通道以及宽度小于3米人行步道的棚亭柜，拆除闲置废弃棚亭柜，纠正改变用途、挪移把口占路的棚亭柜。

　　同时，纠正指示方向、拼写错误标识牌，维修更换变形、歪斜、锈蚀、褪色、字迹脱落标识牌，清除附着企业名称、商标或商业信息的标识牌，拆除违规设置非公路指示标识牌；撤除严重锈蚀残损、基础腐蚀松动、歪斜倾倒及占用盲道、消防通道、阻碍行人通行的宣传栏，调整优化设置数量过多、过密，布局不合理的宣传栏。

　　撤除废弃、闲置、丧失功能的箱体，维修更换残破、损坏的设备箱体，整饰脏污、锈蚀、乱涂乱画、褪色、漆面脱落箱体，确保设备箱安全运行、箱体外观与周边环境相协调，并建立健全长效管理机制。

(责编：乔业琼、杨迪)

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