原标题：人民币储备货币地位提升彰显中国经济实力与魅力

国际货币基金组织日前发布的“官方外汇储备货币构成(COFER)”数据显示，2021年第四季度人民币在COFER中占比创五年以来新高。观察人士认为，人民币国际影响力持续提升，折射出中国经济在国际社会赢得更多“信任票”。

经济韧实力为人民币国际化提供支撑

近年来，随着中国经济结构和区域布局持续优化、改革开放不断深化，中国经济基本面持续向好，发展成绩世界瞩目，为人民币国际化提供强大支撑。

去年，中国经济增速达8.1%，经济总量达114.4万亿元。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，尽管面临需求收缩等压力，中国经济在全球范围内表现仍非常亮眼，人民币国际化极具发展潜力。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺表示，中国经济前景光明，人民币在国际化道路上会实现更大跨越。

伦敦国王学院中国研究所中国经济学副教授柯阳(英文名扬·克内里希)表示，近几十年来中国经济发展迅速，随着中国经济的全球重要性持续上升以及中国国际贸易规模不断扩大，人民币的重要性也将继续提升。

国际经贸合作加深扩大人民币适用范围

随着中国不断融入世界，连续数年成为多个国家重要的贸易伙伴，越来越多国家将人民币纳入其外汇储备。

2021年，中国同湄公河五国贸易额近4000亿美元，同比增长约23%。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，随着中国在国际贸易体系中扮演越来越重要的角色，更多国家把人民币纳入其外汇储备，以避免不必要的外汇风险。

中国已连续12年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，2021年中非双边贸易总额达2543亿美元，同比增长35.3%。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西指出，在中非合作论坛和“一带一路”倡议的推动下，大多数非洲国家将与中国开展更大规模贸易，也将更多使用人民币开展业务。

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦说，目前中国已与多个非洲国家签署了本币互换协议，未来人民币必将在中非经贸合作中扮演更重要角色。

汇率稳定抗风险能力强增加人民币吸引力

近年来，人民币汇率抗风险能力继续增强，在疫情冲击、地缘政治冲突等风险因素下，人民币在合理均衡水平上保持基本稳定，不仅对稳定金融市场发挥重要作用，也增强了人民币资产的吸引力。

阿根廷拉努斯国立大学教授、中国问题专家古斯塔沃·吉拉多表示，在当前国际形势充满不确定因素的背景下，中国经济发展具有持续性和稳定性，因此人民币的国际接受度也越来越高，成为规避风险的重要选择。

巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声认为，中国是巴西最大贸易伙伴，从外汇储备多元化和分散金融风险的角度来说，稳步增加人民币外汇储备是一项务实举措。

沙特研究中国问题的经济学家默罕默德·埃尔森认为，人民币资产总量大、涉及行业面广泛，配置人民币资产有利于提高投资组合收益率，一定程度上能降低系统性风险。

智利瓦尔帕莱索大学国际商学院院长利萨尔多·戈麦斯认为，在当前国际经济形势下，人民币成为国际储备货币的能力不断增强。(参与记者：曹筱凡、马则刚、王亚光、蔡蜀亚、罗婧婧、卞卓丹、张玉亮、谢昊、余谦良、郑世波、赵修知、杨海若、黄泽民、倪瑞捷、王海洲、尹南、张笑然)

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