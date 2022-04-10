原标题：广东“阳江造”海上风电装备首次出口海外市场

中新网广州4月9日电 (蔡敏婕 黄垚森)广东省阳江市人民政府9日发布消息称，“格百乐”号货轮近日载着产自阳江海上风电装备制造基地的5套海上风电机组从阳江港区起航，运往越南金瓯WTO海上风电项目。据介绍，这是阳江市海上风电基地投产以来首批出口海外的产品。

海上风电作为广东省战略性新兴产业之一。当前，阳江已成为广东省海上风电产业发展“主战场”，今年1月至2月，阳江海上风电上网电量13.17亿千瓦时，产值约11.2亿元人民币。

此次越南金瓯WTO海上风电项目是越南开发最大的单体海上风电项目，总装机容量为375兆瓦，建成后每年发电量约11亿千瓦时，将改善当地乃至越南南部地区电力短缺现状。

阳江海上风电装备制造基地将为越南提供75套单机容量为5兆瓦的风电机组，其采用世界领先的半直驱技术路线，具备高发电效率、高可靠性、轻量化等优势。

这批运往越南金瓯WTO海上风电项目装备均由广东明阳新能源科技有限公司和中国水电四局(阳江)海工装备有限公司等阳江风电企业自主研发生产。“该项目首批机组的成功交付，为我们生产积累了经验，接下来将根据客户方需求不断完善并改进工作方案，进一步提高效率和质量。”明阳智能阳江总装厂厂长助理汪伟说。

据悉，该批风电机组预计4月11日运抵越南隆安港。

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