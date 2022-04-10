原标题：京广普速铁路线武铁管段开展40天集中修施工

4月9日上午为期40天的京广铁路普速线集中修施工全面展开 武铁供图

中新网武汉4月9日电 (代凌旭 于海龙)为期40天的京广铁路普速线集中修施工9日上午全面展开。当日，中国铁路武汉局集团有限公司信阳工务段组织400余名职工、20余台大型养路机械在京广铁路普速线孟庙站、确山站、明港站等10个施工地段开展清筛、捣固、更换道岔钢件工作。

京广普速铁路是我国南北铁路交通要道，客货运输繁忙。此次京广铁路普速线集中修是在2022年春运和清明小长假结束后、4月8日全国实施新的列车运行图之后的首轮大型施工，将全面提升线路设备质量，恢复线路设备“运输体力”。

4月9日上午为期40天的京广铁路普速线集中修施工全面展开 武铁供图

据悉，此次京广铁路普速线集中修孟庙至花园段将采用大型养路机械配合人工作业的方式，计划完成成组更换钢件7组、道岔换填24组、轨枕加密6.4公里、更换曲磨轨4.09公里，线路大机捣固168.45公里等工作。通过对达到使用寿命、老化、磨损的线岔设备更换整治，对道床板结、缺砟、翻浆等线岔设备综合处置，进一步提高线路承载能力，为畅通铁路客货运输打下基础。

(责编：乔业琼、杨迪)