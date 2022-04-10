原标题：浙江发放集卡车通行证 畅通港口物流链

中新网杭州4月10日电 (张煜欢)9日记者从浙江省疫情防控工作领导小组办公室获悉，该省将对进出港口的集装箱卡车(下称集卡车)发放电子版防疫通行证，作为浙江道路通行和进港作业的凭证，畅通港口物流链。

浙江是中国外贸大省。去年，该省外贸进出口总额跃居中国第三，宁波舟山港货物吞吐量连续13年全球第1，是全球第3个3000万级集装箱大港和第6大加油港。近期浙江疫情形势严峻复杂，集装箱运输车辆通行受到限制、运力大幅下降，宁波舟山港等沿海港口物流链受阻，港口通过能力无法有效发挥。

为实现疫情防控和物流保通保畅，浙江官方要求，浙江省海港集团要落实企业主体责任，对进出港口的集卡车进行严格筛查。集卡车司机近3天内2次核酸检测阴性、14天内未到过中高风险地区且“健康码”为绿码的，由浙江省海港集团对集卡车发放电子版“海港集团防疫通行证”(下称集卡车通行证)，作为道路通行和进港作业的凭证，在浙江全省范围有效。

浙江官方明确，浙江省海港集团对持有集卡车通行证的司机，履行企业疫情防控主体责任，负责监督集卡车司机每天进行1次核酸检测、安装并实时开启集卡车卫星定位系统；同时，做好通行证发放系统的运行维护，每天对集卡车司机“健康码”、行程卡、核酸检测结果等进行监管。

浙江还要求建立集卡车司机黑名单制度，对有“健康码”转为黄码或红码、未按规定进行核酸检测、未穿戴防护用品、故意隐瞒行程等情形之一的司机，纳入黑名单管理，及时终止该车辆使用集卡车通行证，不得允许该车辆进入港区。

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