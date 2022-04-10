原标题：较强冷空气将影响我国大部地区

中新网4月10日电 据中央气象台网站消息，受较强冷空气影响，10日至14日，新疆及我国中东部大部地区将自西向东先后出现大范围降温及降水过程。大部分地区气温将下降6～10℃，局地16℃以上。

昨日云南贵州四川等地出现中雨或大雨

昨日08时至今日06时，新疆伊犁河谷、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地出现小到中雪(雨)或雨夹雪；云南东部、贵州西部和东北部、四川南部等地部分地区出现中雨或大雨，贵州黔西南州局地暴雨(50～63毫米)。

较强冷空气将影响我国大部地区

受较强冷空气影响，10日至14日，新疆及我国中东部大部地区将自西向东先后出现大范围降温及降水过程。大部分地区气温将下降6～10℃，华北、黄淮、东北地区东部、内蒙古中西部等地部分地区降温幅度可达12～16℃，局地16℃以上，白天最高气温下降明显；冷空气影响过后，过程最低气温0℃线位于新疆北部、甘肃、宁夏、华北北部至吉林一带，过程最低气温10℃线位于长江中下游沿线至陕西南部、四川西部一带。长江以北大部地区有4～6级风，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部、陕西北部、宁夏、山西北部、河北北部等地的部分地区有沙尘天气；新疆伊犁河谷、内蒙古东部、华北、东北地区及黄淮有小到中雨(雪)或雨夹雪，内蒙古东北部、黑龙江西北部局地有大到暴雪；西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南自西向东有小到中雨，四川东部、重庆、湖北、湖南、安徽、江苏、河南等地部分地区有大雨，局地暴雨。中央气象台4月10日06时继续发布大风降温预报和沙尘预报。

全国大风降温预报图(4月10日08时-15日08时)

青藏高原等地有雨雪天气

10日至11日，西藏东部、青海大部、甘肃祁连山等地有小到中雪或雨夹雪；西藏东南部、云南西北部有中雨，局地大雨。

未来三天具体预报

4月10日08时至11日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、新疆沿天山地区及南疆盆地南部、青海南部、西藏北部和东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪或暴雪(10～15毫米)；新疆伊犁河谷、黑龙江北部、吉林大部、辽宁北部、内蒙古东部、云南西部和东部、西藏东南部、台湾岛等地部分地区有小到中雨，西藏东南部局地有大雨。新疆东部、内蒙古中西部、西北地区东北部、华北北部等地部分地区有5～7级风。内蒙古中西部、新疆南疆盆地等地部分地区有扬沙或浮尘。

全国降水量预报图(4月10日08时-11日08时)

4月11日08时至12日08时，新疆沿天山地区、西藏东北部、青海北部和南部、甘肃祁连山、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪；东北地区东部、西南地区东北部、云南西北部、山东北部、河北东南部等地部分地区有中到大雨，其中，重庆西部等地局地有暴雨(50～65毫米)。西北地区东北部、内蒙古中西部、华北东部、黄淮北部、辽东半岛等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(4月11日08时-12日08时)

4月12日08时至13日08时，新疆沿天山地区、青海北部、甘肃祁连山等地部分地区有小雪或雨夹雪；黄淮南部、江淮、江汉、江南中北部和西部、重庆中北部、贵州东部、广西北部等地有中到大雨，其中，河南南部、安徽西南部、湖北东部和西南部、湖南西北部、重庆东北部等地部分地区有暴雨(50～90毫米)。黄淮、江淮、江汉东部以及内蒙古中西部、新疆南疆盆地、青海等地部分地区有4～6级风，其中，青海北部部分地区有6～7级风。

全国降水量预报图(4月12日08时-13日08时)

(责编：乔业琼、杨迪)