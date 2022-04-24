人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，连日来，国铁集团全力保障关系国计民生的重点物资运输高效畅通，以实际行动展现国铁企业的责任担当。

据国铁集团相关负责人介绍，国铁集团开辟绿色通道，统筹安排高铁列车和客车行李车紧急抢运防疫及生活物资。各铁路局及时掌握医疗防控物资、政府储备物资、生活必需品、涉农物资等重要生产物资运输需求，加强运力保障，全力保障重点物资运输和地区经济平稳运行；对情况紧急的防疫保供任务，特事特办，立即组织落实，全力以赴做好服务保障；对涉及的外局集团公司保供任务，积极主动联系协调，提前做好相关准备工作。

近期，各地支援上海防疫保供物资铁路运输需求较大。针对这一实际，国铁集团高度重视，要求密切沟通联系，加强运输组织，确保援沪物资铁路运输高效畅通。3月底以来，铁路部门共运输援沪重点物资9.7万吨。

各铁路局加强与地方政府和管内重点企业的沟通对接，及时掌握药品、蔬菜、食品、生活用品、生产物资等防疫保供重点物资运输需求，认真做好装车准备；在重点物资装车后，及时将发站、到站、车次、车号等信息上报国铁集团调度中心，统筹组织优先挂运。中国铁路上海局成立工作专班，加强与地方政府有关部门的沟通协调，制订相关方案，确保到达物资及时接卸和疏运；中国铁路兰州局畅通运输渠道，对重点物资运输实行优先受理、优先承运、优先配空、优先装车、优先挂运；中国铁路哈尔滨局强化调度指挥，开行援沪牛奶保供物资专列，确保发往上海方向的物资随到、随装、随运。

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