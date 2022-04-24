人民网北京4月24日电 （记者赵竹青）4月24日上午，由工业和信息化部、国家航天局和海南省人民政府共同主办，举行了2022年“中国航天日”线上启动仪式。启动仪式上，3位2022年“中国航天公益形象大使”：中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥，中国航天员、首位太空教师王亚平，中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔精彩亮相，在线交流，鼓励青少年矢志航天、努力学习，追逐梦想、勇于探索，争做新时代的追梦人，为实现航天梦贡献智慧和力量。

工业和信息化部副部长、国家航天局局长张克俭在致辞中表示，今年航天日以“航天点亮梦想”为主题，就是要弘扬航天精神、传播航天知识，激励航天人踔厉奋发、笃行不怠，接力航天强国建设的梦想之路；激发青少年崇尚科学、探索未知，树立理想，在奔跑中成就梦想；就是要倡导全社会仰望星空，脚踏实地，奋斗奉献，努力做新时代的追梦人，汇聚起实现中国梦的磅礴力量。2022年中国航天蓝图已绘，风正帆满，再次踏上新征程。国家航天局将秉承平等互利、和平利用、包容发展宗旨，坚持和平、合作的“和合”理念，为探索宇宙奥秘、增进民生福祉、服务人类文明进步作出更大贡献，携手构建外空领域人类命运共同体。

启动仪式由国家航天局新闻宣传办公室、海南省国防科技工业办公室、文昌国际航天城管理局、海南大学共同承办。航天日期间，全国各地围绕“航天点亮梦想”主题，还将举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等200余场全国系列活动。相关航天展馆、航天设施将集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进校园，为青少年进行科普宣讲；一些航天科普电视节目或线上科普讲座将在未来一段时间陆续播出。

(责编：赵竹青、高雷)