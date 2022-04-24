原标题：多管齐下 巨量引擎多维度提升商业生态健康度

随着短视频的快速发展，广告环境治理的步伐也从未停歇，面对如虚假广告、高仿假货、低价引流、诱导未成年人消费等行业顽疾，巨量引擎通过开展多维度、多样化、多层次的治理动作提升用户体验，保障用户和商家的合法权益。

仅在2022年第一季度，巨量引擎平台共对511家公司主体永久停止合作。针对全平台广告主和广告内容的审核、处理、跟踪机制仍在持续加强并不断完善中，努力为广大用户打造健康可持续的商业内容生态。

从“规则制定”到“风控培训”构筑维护用户权益全链路机制

在外界看来，一个简单的广告投放行为，对于巨量引擎这样拥有庞大用户数和商家数的平台而言，从最初商家准入到后链路的用户反馈治理，都需要构建一个良好的平台机制。

对于平台而言，保护用户权益，第一步就是“投前规则”的制定。从《广告法》和有关法律、法规、规章出发，巨量引擎制定了严格的广告投放及经营场景的投放准入和资质标准，并根据国家监管要求、用户反馈、内部自查等多渠道反馈，不断进行准入规则和资质的调整。

以教育行业为例，在2021年教育“双减”政策实施后，巨量引擎迅速组织团队进行平台内容全面回扫，主动下架了4万余条相关广告计划，并重新规范准入规则。同时，巨量引擎将教育行业拆分为不同品类的子行业主动对齐不断出台更新的政策实施细节要求，确保平台相关内容合规。

与此同时，巨量引擎主动推出面向广告投放客户的风控学堂，开发广告行业的新规集锦和课程，汇集从法律制定到客户体验多个层次的风控内容解读，助力客户掌握基础风控知识和理解广告投放风险，提高广告投放的效率。

截至目前，风控学堂累计上线65门录播课程，有超过15个广告行业的风控课程，涵盖食品饮料、日化美妆、医疗、金融、生活服务等领域，每周有超过2000个客户访问并进行相关课程学习。在2021年，风控学堂还针对大众关注的领域进行客户专项培训，涵盖教育、小说、游戏、工具类软件、社交直播五个行业。

在《广告法》规定要求的基础之上，巨量引擎还主动强化广告投放的后链路治理工作，通过服务监督、客诉反馈等方式，加强风险控制，提升广告质量，并积极支援用户的相关售后服务需求，加强对消费者权益的保护。

据悉，仅在2021年，巨量引擎主动升级了教育培训、生活美容、人才招聘、房产家居在内的多个行业的治理策略，从完善广告行业准入开始，拓展到明确审核标准、问题广告处置、广告成交后链路反馈跟踪等多阶段，持续净化平台广告生态环境。

从“合法合规”到“合适舒适”整治低质重复广告升级提升用户体验

近些年，以“黑灰产”“虚假广告”“高仿假货”为代表的互联网广告行业中的“顽疾”，成为各平台企业的治理重点。对此，巨量引擎根据实际情况进行调整优化，针对虚假宣传和售卖高仿假货等特定风险或突发问题成立专项小组，并积极配合执法部门相关行动。

在2021年，曾出现过一个制售假酒的违法犯罪团伙，专门利用深夜0点之后的时间段，以篡改落地页的形式贩卖假酒，并在清晨6点前将落地页修改回正常，以躲避平台方审查。

巨量引擎相关团队通过后台监测发现这一不寻常现象之后，主动进行特征识别、证据保留、封停账户，并第一时间将相关信息反馈给有关部门，最后配合有关部门将整个制贩假酒团伙打掉，维护了用户的合法权益。

在过去的一年，巨量引擎对黑灰产类违法违规问题重拳打击，主动发现并向警方举报涉诈广告主100余个，配合警方破获4起通过使用虚假资质，冒用他人软著投放涉诈APP团伙。

在此基础之上，巨量引擎开启了用户广告体验专项优化行动。在2021年，巨量引擎重点启动了“低质广告治理”等专项，从广告制作质量、感官不良、夸大效果等角度，重新调整了广告体验类审核标准，并针对严重影响用户体验的低质量广告进行集中整治优化。

同时，治理团队还在广告及落地页产品上，适时增加了一个轻反馈和转化后的反馈入口。用户可通过反馈调整平台呈现的相关内容和频次，进一步优化用户体验。

数据显示，2021年巨量引擎全年下架涉用户体验不佳近百万条，约占广告提交总量的11.48%。用户调查反馈表示，经过一年的治理，用户体验整体满意度获得较大幅度提升。

从“老人小孩”到“重点关注人群”落实政策要求保护用户合法权益

近年来，互联网平台的“适老化改造”和“未成年保护”问题，备受各界关注。巨量引擎自2021年初开始，开启针对“特定人群”的专项行动。

在未成年人保护方面，巨量引擎加大保护力度，全面梳理未成年人常见的风险场景，对14岁以下用户采取禁止推送广告、对15-18岁用户采取特殊行业或领域限制投放的策略，完善服务响应机制，降低风险发生概率。

在平台“适老化”改造方面，在深入调研了老年用户群体的真实需求之后，巨量引擎针对产品功能进行改善，通过明确广告标识、跳过按钮易触达、跳转页面的产品优化等措施，适配老年用户群体使用情况。

目前，根据2022年“清朗”系列十大专项行动及全国打击整治养老诈骗专项行动的最新要求，巨量引擎计划进一步加大未成年人群体相关业务的治理力度。同时，计划推进开通老年人客服专线，针对老年用户在平台遇到的问题和广告相关负反馈高优解决。

此外，巨量引擎根据业务问题排查和服务监督等方式，不断丰富着“特定人群”的范畴，对系统识别易发生风险的用户进行站内信的风险提醒，同时保持与相关部门的联动沟通，以期最大限度地保护用户的合法权益。

未来，巨量引擎仍将积极维护广大用户的合法权益，主动承担平台应尽的企业社会责任，在响应国家相关法律法规政策的同时，进一步完善平台风控体系，加强用户的反馈沟通渠道，向社会传递可信赖的信息，为广大用户打造一个友好、健康、安全、可持续的互联网商业内容生态。

(责编：曹淼、李源)