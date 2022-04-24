人民网北京4月24日电 （记者赵竹青）国家知识产权局局长申长雨今天在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，在世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》中，中国排名从2017年的第22位提升至2021年的第12位，是世界上进步最快的国家之一。在多个细分指标上表现良好，表明我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

申长雨介绍，2021年全年我国共授权发明专利69.6万件，每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件，是2017年末的近2倍。五年来，累计授权发明专利253.1万件，年均增长13.4%；累计注册商标2770.5万件，年均增长29.0%。期间，PCT国际专利申请量跃居世界第一。知识产权使用费进出口额由2017年的2265.1亿元增长到3783.0亿元，其中出口年均增速达23.8%，是进口增速的2.03倍。同时，著作权、植物新品种、集成电路布图设计登记量也屡创新高。

申长雨表示，我国知识产权事业的发展成就得到国际社会的高度评价。我国在世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》中的排名，从2017年的第22位提升至2021年的第12位，整整上升了10位，稳居中等收入经济体之首，是世界上进步最快的国家之一。特别是在多个细分指标上表现良好，PCT国际专利申请量连续三年位居世界首位，知识产权收入在贸易总额中的占比持续提高，进入全球百强的科技集群数量跃居全球第二，表明我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。世界知识产权组织表示，中国排名持续稳步上升，预示着全球创新地理格局正在向东方转移。

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