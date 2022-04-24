人民网北京4月24日电（王绍绍）近日召开的国务院常务会议指出，要立足我国国情，强化能源保供，发挥煤炭主体能源作用，充分释放先进产能，并推动煤电机组改造，提高能源使用效率。

“我国以煤为主的资源禀赋，决定了煤电在相当长时期内仍将承担保障我国能源电力安全的重要作用。2021年，煤电以不足50%的装机占比，生产了全国60%的电量，承担了70%的顶峰任务，发挥了保障电力安全稳定供应的‘顶梁柱’和‘压舱石’作用。”国家能源局党组成员、副局长余兵在全国煤电“三改联动”典型案例和技术推介会上表示。

余兵指出，随着我国碳达峰、碳中和目标的提出，电力系统清洁低碳转型的步伐将进一步加快，煤电装机占比和发电量占比将不断降低，灵活调节能力和清洁高效水平要继续提升。余兵表示，当前电力需求仍将刚性增长、电力规划布局难度增大、新型电力系统的构建以及国际形势变化都给电力行业带来了新的挑战。要高度重视、分类施策、强化指导，全力落实好2022年和“十四五”改造任务。

“实施煤电‘三改联动’是大势所趋，意义重大。”电力规划设计总院党委书记、院长杜忠明介绍，自国家发改委、国家能源局发布《全国煤电机组改造升级实施方案》以来，全国各省区市和各大发电集团已按要求编制了“‘十四五’煤电升级改造实施方案”，部分发电企业勇于创新、先行先试，与技术服务方联合，积极开展改造工作，为全国更大范围内推进“三改联动”的落地实施做出了有益的探索。

据悉，此次会议由国家能源局委托、电力规划设计总院主办。会议期间，华能、大唐、华电、国家电投、国家能源、华润、京能等发电集团所属电厂介绍了煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造的典型案例，分享了煤电机组“三改联动”改造技术方案、实施及运行效果、改造成本等；申能电力科技、中科院工程热物理所、清华大学、西安交通大学、西北电力设计院、哈尔滨电气、东方电气、上海电气等国内科研院所、设计院、主机厂进行了“三改联动”先进技术推介，分析了煤电机组主机、主要辅机、系统设计、运行控制等存在的制约因素，以及需要解决的技术难题，并提出了相应的解决方案和预期效果。

(责编：郭思邈、高雷)